España llamó a la paz tras conflictos registrados en las calles de Ceuta: "La violencia no es el camino"

Lo expresó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde el Congreso español. El gobierno de Pedro Sánchez y el del enclave denunciaron que hasta 10.000 migrantes permanecen en la región vagando por las calles y durmiendo en campamentos.

El ministro del Interior español pidió tranquilidad y "llamó a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia".

El gobierno de España se pronunció este viernes por el conflicto con los migrantes provenientes de Ceuta, luego de incidentes registrados entre manifestantes y la policía en las últimas horas. El enclave español vive hace un mes la llegada de una oleada masiva de personas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue quien pidió tranquilidad este viernes: "Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque (...) la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad", expresó en el Congreso en Madrid.

Decenas de miles de migrantes irrumpieron en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio , y si bien la mayoría de ellos regresó, una parte - disputada entre 5.000 según el gobierno central y 10.000 según las autoridades ceutíes- permanece en el enclave de 80.000 habitantes, vagando por las calles y durmiendo en campamentos improvisados o en playas.

Las protestas de los ceutíes que piden que se vayan y denuncian problemas de seguridad derivaron en días en violencia, como este jueves, cuando manifestantes se enfrentaron con la policía en una playa donde acampan migrantes, cuyas pertenencias fueron incendiadas . En ese enfrentamiento, un soldado resultó herido cuando un vehículo militar fue atacado con piedras por unos 70 migrantes.

Otros dos migrantes marroquíes fueron detenidos tras agredir en otro incidente a un agente de la Guardia Civil , confirmó este viernes a la AFP una fuente. Grande-Marlaska también cargó contra los movimientos de derecha al acusarlos de "desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta ".

Según el ministro, esos partidos exacerban los ánimos al llamar "a cazar inmigrantes" y calificarlos "de invasores, delincuentes". En el Congreso, el diputado ceutí del Partido Popular (PP), Javier Celaya, llamó "a la calma", si bien dijo entender la "ira" y la "indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del Gobierno".

España impuso controles fronterizos a Italia en medio de la polémica por los migrantes a Ceuta

El gobierno de España decidió imponer controles fronterizos a Italia, mientras se intensifica la polémica por la llegada de migrantes a Ceuta. La medida, que aplica a todos los viajes aéreos y marítimos procedentes del país, durará un mes, y se aplicó una semana después de que la gestión de Giorgia Meloni introdujera restricciones similares tras la llegada de unos 78.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español.

España exigió a Italia que levantara los controles antes del domingo mientras Roma afirmó que se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, fecha en la que, según indicó, Madrid "prevé una nueva oleada migratoria" en Ceuta. La crisis enfrentó al líder Pedro Sánchez con Meloni, quien lleva tiempo abogando por normas migratorias más estrictas por parte de la Unión Europa (UE).

El gobierno de Meloni declaró la semana pasada que la decisión de suspender temporalmente el acuerdo Schengen de libre circulación buscaba impedir a los migrantes que habían entrado en Ceuta que continuaran su viaje hacia Italia.