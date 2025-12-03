ANSES confirmó cuáles son todas las prestaciones que reciben el bono de $70.000 en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo nacional anunció qué haberes se suman al refuerzo mensual y cómo quedarán los montos tras calcular los aumentos y extras.

Los beneficiarios de ANSES recibirán extras en diciembre 2025.

En diciembre 2025, además del ajuste por inflación, muchos beneficiarios que dependen de ANSES esperan el bono extra de $70.000 que ayudará a cubrir ciertos gastos adicionales de las personas con menores ingresos. También está confirmado el calendario de pagos, que se va a organizar según el último número del DNI.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34%, de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

jubilados anses.jpg El organismo reveló todos los detalles de los pagos extra de diciembre. Depositphotos Monto de las jubilaciones y pensiones de diciembre Con la actualización prevista para el último mes del año, la escala base de haberes quedó definida de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71

Pensión Madre de Siete Hijos: $340.879,59 Estos valores reflejan el ajuste del 2,34% aplicado en diciembre.

Monto de las jubilaciones y pensiones de diciembre con bono de $70.000 Para los beneficiarios que reúnen los requisitos, el pago extra de $70.000 se suma al haber mensual y al aguinaldo. Los montos finales son:

Jubilación mínima + bono + aguinaldo: total de $581.319,39

PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51

PNC por invalidez o vejez + bono + aguinaldo: $427.923,57

Pensión Madre de Siete Hijos + bono + aguinaldo: $581.319,39 El beneficio extra se calcula para prestaciones que no superen un tope establecido por el organismo. Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025 ANSES ya definió fechas para la acreditación de haberes de diciembre según el tipo de prestación y la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

