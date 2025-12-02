Los jubilados de ANSES deberán esperar hasta el 9 de diciembre para recibir los primeros depósitos, ¿Con aguinaldo incluido?

La administración inicia el calendario del mes con actualizaciones, un refuerzo económico y la cuota adicional correspondiente al último mes del año.

Los beneficiarios cuentan con muchos extras para cobrar en diciembre 2025.

El mes de diciembre llega con un esquema de pagos, que cuenta con un refuerzo en efectivo , el aguinaldo y los haberes actualizados. El comienzo de diciembre en ANSES genera expectativas, porque se trata de uno de los meses con mayores ingresos para quienes dependen del organismo.

La entidad también estableció fechas específicas según el tipo de prestación y la terminación del documento. Además, confirmó qué grupos tendrán acceso al extra de $70.000 , una suma que se incorpora al haber sin tener que gestionar trámites adicionales.

Los haberes se actualizan y en algunos casos se complementan con un refuerzo de $70.000 y el aguinaldo. Entonces, quienes cobren el haber mínimo recibirán $340.746,35 , mientras que el monto total, con los extras incluidos, llegará a $581.119,35 .

Los beneficiarios de la PUAM percibirán $272.597,08 , pero con los extra van a pasar a $478.895,62 . Las PNC por invalidez o vejez tendrán $238.522,45 y llegaran a un total de $427.783,67 .

Quienes perciban la jubilación máxima recibirán $2.293.160 más el aguinaldo, llegando a $3.439.740 , sin acceso al bono extra.

Quiénes acceden al bono de $70.000

El refuerzo vuelve a destinarse únicamente a adultos mayores con ingresos más bajos. Lo recibirán:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Beneficiarios de PUAM

Titulares de PNC por invalidez o vejez

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Las prestaciones superiores al haber mínimo quedarán excluidas del bono.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo corresponde al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita en la misma fecha que la prestación mensual y puede aparecer en la cuenta como un movimiento único o como un crédito separado.

En el caso de quienes perciben ingresos mínimos, el SAC es muy importante en el último tramo del año porque se agrega al refuerzo y al monto habitual.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES de diciembre y cuándo el aguinaldo

El primer pago del mes se acreditará desde el 9 de diciembre, según la terminación de documento y nivel de ingreso:

Haberes que no superan el mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

1: 10 de diciembre

2 y 3: 11 de diciembre

4 y 5: 12 de diciembre

6 y 7: 15 de diciembre

8 y 9: 16 de diciembre

Haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

2 y 3: 18 de diciembre

4 y 5: 19 de diciembre

6 y 7: 22 de diciembre

8 y 9: 23 de diciembre

El aguinaldo se deposita en las mismas fechas que cada haber, sin trámites extra y con acreditación automática.