ANSES deposita más de $300.000 a personas desempleadas a fin de diciembre 2025 + Seguir en









La prestación por desempleo es una ayuda financiera de ANSES que pretende socorrer a personas que se hayan quedado sin trabajo en el último año.

Los beneficiarios de la prestación por desempleo recibirán sus pagos en estas fechas de diciembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de la Prestación por Desempleo y los montos vigentes para diciembre. Se trata de un programa cuyo objetivo es ayudar a personas que formaban parte del mercado laboral formal y tuvieron que cesar sus actividades por razones involuntarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El monto de esta prestación de ANSES se suele alinear al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y al ingreso previo que percibía el trabajador todos los meses. Como los demás programas, se abona siguiendo el Calendario de Pagos dispuesto por ANSES.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo de ANSES La Prestación por Desempleo apunta a trabajadores cuyas actividades estaban registradas y fueron desvinculados involuntariamente sin causa o en situaciones que estén contempladas en la normativa laboral vigente a la fecha. Según el tipo de relación laboral que se haya registrado, se exigen diferentes aportes previos:

Trabajadores permanentes que tengan al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años

Trabajadores eventuales o de temporada que cuenten con más de 90 días trabajados en el último año , con hasta 12 meses acumulados en los últimos tres años

Trabajadores de construcción con un mínimo de ocho meses de aportes registrados en los dos años anteriores al fin de la obra Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025 La Prestación por Desempleo provee un monto que se define en base al mejor salario percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado y se paga el 75%. En diciembre, el tope vigente es de $322.000, un valor que se ajusta según las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En cuanto a la cantidad de meses que se puede cobrar, depende de cuánto tiempo se aportó al sistema y del historial de trabajo registrado. Esto se debe a que se trata de una ayuda que tiene la intención de impulsar al trabajador a encontrar otro empleo lo antes posible.

ANSES.jpg Cuándo se cobra la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre El Calendario de Pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI de cada beneficiarios y se pueden consultar las fechas en la página oficial del organismo previsional “Mi ANSES”, en la sección “Fecha y lugar de cobro”. Para diciembre, las fechas confirmadas son: DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Temas ANSES