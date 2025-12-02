Qué tengo que saber de la Libreta AUH 2025 para no perder el 20% retenido

El organismo previsional informó sobre la documentación obligatoria que deben presentar los beneficiarios de las asignaciones.

ANSES informó sobre la Libreta AUH para acceder al 20% retenido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que la presentación de la Libreta AUH 2025 es obligatoria para acceder al 20% retenido del monto acumulado durante 2024. El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo.

Este documento acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes a cargo . Sin su presentación, las familias no podrán cobrar el complemento acumulado ni acceder a la Ayuda Escolar Anual. El formulario debe generarse exclusivamente desde la web oficial de ANSES para que sea válido.

La Libreta AUH constituye un requisito anual para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Este documento verifica que los menores a cargo cumplen con los c ontroles médicos, el esquema de vacunación completo y la asistencia regular a la escuela .

Su presentación habilita el cobro del 20% retenido mensualmente durante el año anterior . Además, permite acceder a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio adicional para apoyar los gastos educativos. El formulario debe completarse con la firma y sello de las autoridades sanitarias y educativas correspondientes.

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social (también se puede usar la aplicación móvil).

Seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH y revisar la información de los menores a cargo.

Generar la Libreta si faltan datos por completar (educación, salud o vacunación) y descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja con buena calidad y llevarlo a la escuela o centro de salud para su completado y firma.

Tomar una foto del documento completo (en formato JPG, con menos de 3 MB y las cuatro esquinas visibles) y subirla a Mi ANSES en la sección Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.

Recibir un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el trámite.

En caso de no poder presentarla digitalmente, el trámite se realiza sin turno en cualquier oficina de ANSES o en operativos de atención móviles.

Hasta cuándo puedo presentarla

El plazo límite para presentar la Libreta AUH 2025 vence el 31 de diciembre de 2025. Pasada esta fecha, las familias perderán el derecho a cobrar el 20% retenido durante 2024 y la Ayuda Escolar Anual.

Monto de la AUH de ANSES de diciembre

El valor de la Asignación Universal por Hijo en diciembre de 2025 es de $122.827 por menor a cargo. Sin embargo, ANSES paga solo el 80% ($98.261), ya que retiene el 20% restante ($24.565) hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total asciende a $398.852,75, con un pago mensual directo de $319.082,20 (80%). El 20% retenido ($79.770,55) se libera tras completar el trámite.

Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025

El calendario de pagos para diciembre se organiza según la terminación del DNI del titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)