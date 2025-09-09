ANSES confirmó el monto de la Pensión por discapacidad de septiembre 2025







A continuación, quiénes pueden acceder a la prestación y cuáles son los requisitos.

Los nuevos montos de la Pensión No Contributiva por Invalidez.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya comenzó sus pagos para septiembre de 2025. Los beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez comenzaron a recibir sus pagos el lunes 8 del mes en curso junto con otros pensionados y jubilados que no superen el haber mínimo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para el noveno mes del año, ANSES anunció un incremento en los valores de las asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da en el marco de la formula de movilidad vigente, en la cual se establecen aumentos mensuales que tomen como referencia el último dato de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el caso de julio, la inflación fue del 1,9%.

anses-plata-04jpg.webp

ANSES: quiénes pueden acceder a la pensión por discapacidad La Pensión No Contributiva por Invalidez, a la cual también llaman pensión por discapacidad, está dirigida a personas que no pueden trabajar por temas de salud o discapacidad.

Solo pueden solicitarla personas con incapacidad laboral el 66% o más, que sean ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, y que en el caso de ser extranjeros que tengan residencia de al menos 10 años dentro del país. Si los solicitantes son menores de edad, sus padres deben acreditar residencia en el país de al menos 3 años. Los beneficiarios pueden tener hasta 65 años de edad.

Requisitos para cobrar la pensión por discapacidad de ANSES Las condiciones para poder acceder a este beneficio son: Presentar un Certificado Médico Oficial que certifique incapacidad laboral del 66% o más.

que certifique incapacidad laboral del 66% o más. Tener hasta 65 años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia mínima de 10 años en el país.

No percibir alguna jubilación o pensión.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro jubilaciones mínimas.

Contar con un informe catastral a nombre del solicitante, cónyuge o tutor, en provincias específicas: Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego. Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025 Tras la actualización de los valores de asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da todos los meses por lo que establece el Decreto 275/24, las PNC por Invalidez recibirán un 1,9% de incremento en el noveno mes del año. La formula de movilidad comprendida en este decreto busca que los sectores más vulnerables no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación. Además, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, la Pensión No Contributiva por Invalidez es de $224.194,02 y sumando el bono, queda en $294.194,02.

Temas ANSES