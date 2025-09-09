Atención jubilados: cuál es el requisito de ANSES para cobrar el bono de $70.000 en septiemrbe 2025

El organismo previsional informó sobre los requisitos para acceder al extra destinado a las prestaciones con haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de jubilaciones y pensiones para septiembre 2025 . Además, el organismo mantuvo el bono de $70.000 como refuerzo para proteger el poder adquisitivo de los jubilados con haberes más bajos.

El bono se depositará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La medida forma parte del sistema de movilidad jubilatoria que actualiza las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que registró un aumento del 1,9%. Los beneficiarios podrán consultar las fechas de cobro a través de la aplicación Mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo.

El Decreto 274/24 estableció los nuevos valores de las prestaciones previsionales para septiembre 2025. La jubilación mínima quedó fijada en $320.277,17 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $326.221,74.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

El bono de $70.000 se acreditará en su totalidad a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciban ingresos entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para completar su ingreso hasta los $390.277,17. Este beneficio también incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables.

El Decreto 231/2025 determinó que el bono aplicará a los beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas vigentes en el mes de cobro. Los jubilados con haberes superiores a $390.277,17 quedaron excluidos del refuerzo a partir de septiembre.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos para septiembre 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo son las siguientes:

haber mínimo son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo