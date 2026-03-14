ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos en marzo 2026

El organismo otorga una ayuda extra a aquellas familias que necesitan una compensación económica, para mantenerse a la par de los valores de la canasta básica.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus pagos ingresando a Mi ANSES con su CUIL o a través de la aplicación móvil oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó los montos de la Tarjeta Alimentar para marzo de 2026, un beneficio clave para familias con hijos que buscan mantenerse a la par de la canasta básica.

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Los importes se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores , ya que este subsidio no se ajusta por la movilidad previsional, sino que depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional. Los pagos se acreditan de forma automática junto con la prestación principal que percibe cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El programa Tarjeta Alimentar está dirigido a tres grupos específicos de beneficiarios:

El objetivo del programa es garantizar el acceso a alimentos esenciales para las familias más vulnerables. La asignación del beneficio se realiza de manera automática, mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. No se requiere presentación de documentación adicional para recibir el monto correspondiente.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos , siempre que tengan hijos menores de edad o con discapacidad a cargo y los vínculos estén registrados correctamente en ANSES.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos menores de 18 años o sin límite de edad si tienen discapacidad.

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos a cargo y se depositan en la misma cuenta donde se acredita la prestación principal. Los valores vigentes para marzo de 2026 son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

$81.936 para hogares con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Este dinero se acredita como un concepto separado en el recibo de cobro y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos. No está sujeto a retenciones y se deposita en la misma fecha que la prestación principal (AUH, AUE o PNC).

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Cuánto cobro por la AUH de ANSES

En marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $132.814 por hijo, según el último ajuste por movilidad. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que el pago directo mensual es de $106.251,20. El dinero retenido se acumula y se abona una vez al año, tras presentar la libreta que certifica los controles de salud y la asistencia escolar del menor.

Al sumar la Tarjeta Alimentar a la AUH, los montos totales que reciben las familias son:

Un hijo: $106.251,20 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $158.501,20 .

Dos hijos: $212.502,40 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $294.438,40 .

Tres hijos o más: $318.753,60 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $426.815,60.

Además, las familias con hijos escolarizados pueden sumar $85.000 por la Ayuda Escolar Anual 2026, y quienes tienen hijos de hasta 3 años reciben un Complemento Leche del Plan de los Mil Días por $50.096.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular. La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma fecha que la prestación principal, por lo que no tiene un cronograma independiente. A continuación, las fechas clave:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 23 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus pagos ingresando a Mi ANSES con su CUIL o a través de la aplicación móvil oficial. También es posible revisar los movimientos en la cuenta bancaria donde se acreditan los haberes. El monto de la Tarjeta Alimentar aparece como un concepto aparte en el recibo, con la leyenda "Prestación Alimentar".

Para quienes aún no reciben este subsidio, es importante verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en ANSES, ya que el beneficio se asigna de manera automática. En caso de dudas, se recomienda consultar directamente con el organismo a través de sus canales oficiales.