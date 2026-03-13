La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril de 2026 se aplicará un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización será del 2,9%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en febrero.
ANSES: de cuánto será la jubilación mínima de abril 2026 con el nuevo aumento
El organismo confirmó el ajuste de haberes para abril y el incremento impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.
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El incremento se encuentra dentro del esquema de movilidad vigente, el cual establece que las prestaciones se actualicen mensualmente en base a la inflación. Este mecanismo fue definido por el Decreto 274/2024, el cual dice que los montos deben ajustarse según la variación del IPC.
Además del aumento por movilidad, los jubilados y pensionados con menores ingresos continuarán cobrando el bono de $70.000. Este refuerzo está previsto dentro del Presupuesto 2026, por lo que seguirá complementando los ingresos de los que lo necesiten.
La actualización no solo va a impactar en las jubilaciones y pensiones, sino también en otros beneficios de ANSES, como las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Inflación de febrero 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de febrero se ubicó en 2,9%, un nivel que se mantuvo por encima de lo esperado por el mercado, que proyectaba un incremento cercano al 2,7%.
De esta manera, el índice acumuló 5,9% en el primer bimestre del año y la variación interanual alcanzó el 33,1%. También hubo una aceleración de la inflación núcleo, que hizo que pase del 2,6% al 3,1%, impulsada principalmente por el aumento en el precio de la carne.
Entre los rubros que registraron mayores subas durante el mes se ubicó Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 6,8%, como consecuencia de los incrementos en las tarifas de servicios públicos.
También se registró un incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 3,3%, impulsado principalmente por la suba de la carne y sus derivados. En contraste, frutas y verduras mostraron una leve baja por factores estacionales. Los productos estacionales cayeron 1,3%, mientras que otros rubros como bebidas alcohólicas y tabaco registraron una suba menor del 0,6%, y indumentaria no presentó aumentos durante el mes.
Aumento de ANSES: en cuánto quedará la jubilación mínima en abril
Con la actualización del 2,9%, los haberes previsionales tendrán un nuevo incremento desde abril. En el caso de la jubilación mínima, el monto pasará de $369.600,88 a $380.319,31.
A este valor se le sumará el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió mantener para los jubilados de menores ingresos. De esta forma, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará $450.319,31. A su vez, el haber máximo del sistema previsional también se actualizará y pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.
Otras prestaciones previsionales que tendrán el aumento y que dependen de ANSES:
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Jubilación mínima: subirá de $369.600,88 a $380.319,31. Con el bono de $70.000, el total será de $450.319,31.
Haber máximo: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aumentará de $295.680,70 a $304.255,44. Con bono, el total va a ser de $374.255,44.
Pensiones no contributiva (PNC) por discapacidad: subirá de $258.720,62 a $266.223,52. Con bono de Anses, el total será de $336.223,52.
PNC por vejez: también pasará de $258.720,62 a $266.223,52. Con bono alcanzará $336.223,52.
PNC para madres de 7 hijos: aumentará de $369.600,88 a $380.319,31. Con bono llegaría a $450.319,31.
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono es un refuerzo extraordinario destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos. El adicional es de $70.000 y se suma a los ingresos mensuales, junto con el aumento por movilidad.
Las prestaciones previsionales alcanzadas por el refuerzo extraordinario son las siguientes:
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Jubilación mínima
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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
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Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
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Pensión Madre de 7 hijos
En los casos en que el ingreso mensual supere el valor mínimo pero quede por debajo del tope fijado, el adicional se entrega en proporcional, hasta completar los $439.600,88
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