ANSES: de cuánto será la jubilación mínima de abril 2026 con el nuevo aumento

El organismo confirmó el ajuste de haberes para abril y el incremento impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares.

La jubilación mínima subirá en abril por el ajuste por inflación aplicado por ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en abril de 2026 se aplicará un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización será del 2,9% , porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en febrero.

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El incremento se encuentra dentro del esquema de movilidad vigente, el cual establece que las prestaciones se actualicen mensualmente en base a la inflación. Este mecanismo fue definido por el Decreto 274/2024 , el cual dice que los montos deben ajustarse según la variación del IPC.

Además del aumento por movilidad, los jubilados y pensionados con menores ingresos continuarán cobrando el bono de $70.000 . Este refuerzo está previsto dentro del Presupuesto 2026 , por lo que seguirá complementando los ingresos de los que lo necesiten.

La actualización no solo va a impactar en las jubilaciones y pensiones, sino también en otros beneficios de ANSES, como las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de febrero se ubicó en 2,9% , un nivel que se mantuvo por encima de lo esperado por el mercado, que proyectaba un incremento cercano al 2,7%.

De esta manera, el índice acumuló 5,9% en el primer bimestre del año y la variación interanual alcanzó el 33,1%. También hubo una aceleración de la inflación núcleo, que hizo que pase del 2,6% al 3,1%, impulsada principalmente por el aumento en el precio de la carne.

Entre los rubros que registraron mayores subas durante el mes se ubicó Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 6,8%, como consecuencia de los incrementos en las tarifas de servicios públicos.

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También se registró un incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 3,3%, impulsado principalmente por la suba de la carne y sus derivados. En contraste, frutas y verduras mostraron una leve baja por factores estacionales. Los productos estacionales cayeron 1,3%, mientras que otros rubros como bebidas alcohólicas y tabaco registraron una suba menor del 0,6%, y indumentaria no presentó aumentos durante el mes.

Aumento de ANSES: en cuánto quedará la jubilación mínima en abril

Con la actualización del 2,9%, los haberes previsionales tendrán un nuevo incremento desde abril. En el caso de la jubilación mínima, el monto pasará de $369.600,88 a $380.319,31.

A este valor se le sumará el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió mantener para los jubilados de menores ingresos. De esta forma, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará $450.319,31. A su vez, el haber máximo del sistema previsional también se actualizará y pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.

Otras prestaciones previsionales que tendrán el aumento y que dependen de ANSES:

Jubilación mínima : subirá de $369.600,88 a $380.319,31. Con el bono de $70.000, el total será de $450.319,31 .

Haber máximo : pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aumentará de $295.680,70 a $304.255,44. Con bono, el total va a ser de $374.255,44 .

Pensiones no contributiva (PNC) por discapacidad: subirá de $258.720,62 a $266.223,52. Con bono de Anses, el total será de $336.223,52 .

PNC por vejez : también pasará de $258.720,62 a $266.223,52. Con bono alcanzará $336.223,52 .

PNC para madres de 7 hijos: aumentará de $369.600,88 a $380.319,31. Con bono llegaría a $450.319,31.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono es un refuerzo extraordinario destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos. El adicional es de $70.000 y se suma a los ingresos mensuales, junto con el aumento por movilidad.

Jubilados Córdoba Imagen: Freepik

Las prestaciones previsionales alcanzadas por el refuerzo extraordinario son las siguientes:

Jubilación mínima

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez

Pensión Madre de 7 hijos

En los casos en que el ingreso mensual supere el valor mínimo pero quede por debajo del tope fijado, el adicional se entrega en proporcional, hasta completar los $439.600,88