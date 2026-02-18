Cierre de FATE: el día que Javier Madanes Quintanilla criticó a Javier Milei y le respondieron con el "curro proteccionista"

El empresario había referido a la crisis de la industria debido a la apertura de importaciones. Entonces, desde el Gobierno salieron en defensa de la política económica.

El cierre de la empresa FATE reavivó el debate sobre la crisis que golpea a las fabricantes argentinas. Proteccionismo vs liberación de importaciones. La discusión no es nueva y los protagonistas que pone sobre la mesa la clausura de la planta de neumáticos tampoco. Javier Madanes Quintanilla , dueño de la empresa, fue uno de los críticos de la política económica de Javier Milei, lo que le valió un cruce en 2025 con funcionarios libertarios que lo acusaron de beneficiarse del “curro proteccionista” .

El empresario, también dueño de Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú, participó a inicios del año pasado del podcast La Fábrica donde planteó cuestionamientos hacia la administración libertaria por la situación que atraviesa la economía argentina y en particular el sector industrial, a raíz de la profunda caída de la actividad que se vivió durante el 2024. Y que, en su caso, continuó durante el año siguiente.

En ese sentido, Madanes, quien ostenta una fortuna de u$s1.600 millones según la revista Forbes, alertó por el efecto nocivo que tiene la apertura de importaciones. En aquel entonces, afirmó que el sector del neumático había perdido un 30% de los empleos. El dato más reciente del INDEC mostró que el uso de la capacidad instalada de las empresas del neumático se ubicaba en apenas 33,4%.

Por entonces, el empresario le pidió al gobierno de Milei “tener cuidado con el nivel de actividad porque el empleo siempre fue importante para los argentinos" y se mostró escéptico con respecto a una eventual eliminación de los controles cambiarios: “Acá vas a tener cepo, control de capitales o como quieras llamar. Argentina no puede funcionar sin un control de capitales. Eso es absolutamente imposible por mucho tiempo ".

Si bien meses después Milei avanzó con la eliminación de restricciones a la compra de divisas, la medida se enfocó en las personas humanas, mientras que se mantuvo para las empresas. Al día de hoy, continúa vigente la misma limitación para las compañías.

La palabra de Madanes Quintanilla generó una reacción en las filas del Gobierno y en el oficialismo parlamentario. El Ministro de Economía, Luis Caputo, compartió un video de las declaraciones del empresario en su cuenta de la red social "X" acompañado de un emoticón con la cara de sorpresa. Y Manuel Adorni, por entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, se sumó: "¿?".

Quien también salió a responderle fue José Luis Espert, quien ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, corrido meses después por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado. “Madanes (Aluar y Fate) dice 2 burradas acá. Que tenemos cepo para largo (cuando todos los días el BCRA elimina una regulación) y que preocupa la desaparición de la brecha cambiaria (algo deseable). Pobre, sangra por la herida que se le esté terminando el curro proteccionista”, criticó.

A contramano de las críticas del gobierno de Milei, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aprovechó el Día de la Industria Nacional del año pasado para visitar FATE, símbolo del sector hasta hoy. Allí fue recibida por Madanes. "Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores", indicó en su cuenta de X. El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó un texto con reclamos y con un fuerte contenido crítico a su visita.

La actualidad de FATE contrasta con la realidad del patrimonio del empresario. En otro episodio de La Fábrica, Madanes Quintanilla confesó que su otra empresa, Aluar, tenía planes de inversión por u$s400 millones para el 2026. El motivo: la ampliación del parque eólico que la empresa tiene en Puerto Madryn, Chubut. En un comunicado oficial, Aluar informó que la compra de las turbinas responden a la política de sustitución de energía fósil por energías limpias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lafabricapodc/status/1876683084801900953?s=20&partner=&hide_thread=false Vamos Argentina Javier Madanes anunció en la Mesaza que invertirá 400 millones de dólares para crear el parque eólico más grande del país.



Mirá la mesaza industrial: https://t.co/cgfcohIAGl pic.twitter.com/zM8glPiynZ — La Fábrica del Podcast (@lafabricapodc) January 7, 2025

“Para fines de 2026, tras una inversión total de US$745 millones, el Parque ocupará una superficie de 200 kilómetros cuadrados (igual a la extensión de la Ciudad de Buenos Aires) con una potencia instalada de 582 MW (equivalente al consumo de 600.000 hogares) conectada directamente a la planta productora de aluminio, reduciendo aún más las emisiones de CO2 a la atmósfera”, agregaron.

La crisis de la compañía de neumáticos culminó este miércoles con el cierre de su planta en Virreyes, San Fernando. Un total de 920 empleados serán cesanteados y deberán recibir una indemnización. La decisión implica la liquidación completa del negocio..

No se trata de un concurso de acreedores ni de un procedimiento preventivo de crisis. Según allegados a la compañía, el proceso será de cierre ordenado: se pagarán indemnizaciones conforme a la ley vigente y se cancelarán compromisos con proveedores, bancos y acreedores.

El conflicto toma mayor tensión en vísperas del paro general de la CGT, anunciado en conferencia de prensa, en contra de la reforma laboral de Javier Milei que se discutirá en la Cámara de Diputados.