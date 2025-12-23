La esposa de Bruce Willis habló sobre la salud del actor y como cambiaron las celebraciones de Navidad en familia

En un ensayo publicado en su sitio web, Emma Heming Willis, reflexionó sobre las dificultades que ha enfrentado al vivir las fiestas tras el diagnóstico.

Emma Heming Willis compartió cómo la Navidad de su familia ha cambiado desde el diagnóstico de demencia de su esposo, Bruce Willis .

En un ensayo publicado en su sitio web, Emma, de 49 años, reflexionó sobre las dificultades que ha enfrentado al vivir las fiestas tras el diagnóstico, recordando cómo ella y Bruce, ahora de 70 años, solían pasar juntos estas festividades.

Emma escribió que las celebraciones han “cambiado” para ella de una manera que ha despertado sentimientos encontrados de duelo y nostalgia.

“Para mí, las fiestas traen recuerdos de Bruce siendo el centro de todo” , escribió. "Le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones. Era quien hacía los panqueques, quien salía a la nieve con los niños, la presencia constante que se movía por la casa a lo largo del día".

“Había consuelo en la rutina, en saber exactamente cómo transcurriría el día”, recordó. Aunque, como señaló, “la demencia no borra esos recuerdos” , sí “crea un espacio entre el antes y el ahora. Y ese espacio puede doler”.

Emma, quien comparte dos hijas con Bruce, explicó que durante las fiestas el duelo la ha sorprendido “de maneras inesperadas”, mientras lamenta cómo solía ser la Navidad para su familia.

“El duelo puede aparecer mientras sacas las decoraciones del almacenamiento, envuelves regalos, en medio de una habitación llena de gente o en el momento silencioso cuando todos los demás ya se han ido a dormir”, escribió.

“Me descubro, de forma inofensiva, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucha con las luces navideñas o asumo tareas que solían ser suyas”, admitió. “No porque esté enojada con él, sino porque extraño la forma en que él lideraba la carga navideña”.

El diagnostico de Bruce Willis y su nueva vida

Bruce fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022. Posteriormente, en febrero de 2023, su familia reveló que padece demencia frontotemporal (DFT).

En agosto, Emma compartió en el especial de ABC Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey que Bruce ahora vive en una casa separada, mientras ella continúa siendo su cuidadora. Su libro, El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado, fue publicado en septiembre.

En su carta, Emma escribió que durante mucho tiempo deseó que las fiestas permanecieran exactamente como antes, “como si eso pudiera protegernos de lo que estaba ocurriendo”. Sin embargo, explicó que con el tiempo aprendió a adaptarse y aceptar los cambios en la vida de su familia.

"Existe la idea errónea de que, si las fiestas no son como solían ser, entonces deben sentirse vacíos. Pero el significado no requiere que todo permanezca igual. Requiere conexión", escribió. "Esta temporada navideña, nuestra familia seguirá abriendo regalos y sentándose junta a desayunar. Pero en lugar de que Bruce haga nuestros panqueques favoritos, los haré yo".

"Veremos una película navideña. Habrá risas y abrazos. Y casi con certeza habrá lágrimas, porque podemos llorar y también hacer espacio para la alegría", concluyó.