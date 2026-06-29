ANSES: cuándo cobro en julio 2026 y cuáles son los montos con aumento

El organismo previsional también confirmó la continuidad del bono extraordinario destinado a quienes perciben los abonos más bajos del sistema.

Todas las prestaciones se organizan por terminacion de DNI y se efectuan en un mismo pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) difundió el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares . El organismo organizó las fechas de acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de distribuir los pagos de manera escalonada durante el mes.

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El calendario contempla a quienes cobran jubilaciones mínimas, Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Estos grupos accederán a sus haberes durante la primera parte del cronograma.

Los beneficiarios recibirán los importes actualizados por el mecanismo de movilidad mensual. El incremento de julio surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una inflación de 2,1% . Además mantendrá el bono adicional que se incorpora a las liquidaciones de los beneficiarios alcanzados por la medida.

ANSES estableció un esquema de pagos que comienza durante la segunda semana de julio . El cronograma corresponde a jubilaciones mínimas, PUAM, Pensiones No Contributivas, AUH y AUE.

Calendario de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilados y pensionados que perciben la mínima

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

oficina anses 1

Jubilados ANSES: ¿Se mantiene el bono de $70.000 en julio?

El Gobierno decidió sostener el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados que cobran el haber mínimo. Ese refuerzo se suma al incremento mensual previsto para julio. El haber mínimo bruto quedó fijado en $411.787,66 luego de la actualización por inflación. El pago total para quienes reciben el bono asciende a $481.787,66.

El beneficio alcanza a los jubilados comprendidos dentro de la escala mínima del sistema previsional. Ese grupo recibe el adicional junto con el haber mensual correspondiente. El aumento aplicado durante julio responde a la inflación de mayo, que fue de 2,1%. Ese porcentaje determina la actualización mensual de las prestaciones previsionales.

ANSES 1900

Fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo integran el primer tramo del calendario de pagos definido por ANSES para julio.

El calendario para AUH y AUE es el siguiente:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026

DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026

DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026

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Monto máximo de jubilación y categorías SUAF: días de pago confirmados

ANSES reservó una segunda etapa del calendario para los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo. Ese grupo cobrará durante la última semana de julio. El haber máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecido en $2.771.478,31 para este período.

El cronograma también incluye a los trabajadores registrados y monotributistas incorporados al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Ese universo recibirá las asignaciones familiares conforme a las mismas fechas organizadas por terminación de DNI.

Los titulares de AUH, Tarjeta Alimentar, SUAF y Asignación Universal por Embarazo cobran entre el 8 y el 22 de julio, con el mismo esquema de terminación de DNI previsto para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: