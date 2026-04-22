SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de abril 2026 - 13:13

ANSES deposita en los últimos días de abril: quiénes cobran y montos finales

De acuerdo al Decreto 274/24, las prestaciones aumentarán un 2,9%, correspondiente al dato de la inflación de febrero analizado por el INDEC.

ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.&nbsp;

ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está por terminar con su calendario de pagos de abril 2026. El organismo anunció un aumento del 2,9% para sus prestaciones, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, confirmó que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Informate más
ANSES billetes.webp

Monto de las prestaciones de ANSES en abril

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,9% este mes, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

  • Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $374.255,45 ($304.255,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80
jubilados anses.jpg

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.

auh-infancias.jpg

Quiénes perciben el bono de $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las jubilaciones, Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $380.319,31. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $450.319,31 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Por su parte, los titulares que reciben más de $450.319,31 en abril 2026, quedan directamente excluidos del refuerzo. En estos casos, solo cobrarán su monto con el aumento correspondiente.

Jubilados IPS

Calendario de pagos ANSES: quiénes quedan por cobrar en abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias