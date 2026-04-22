PUAM mayo 2026: ¿Cuánto cobro con el nuevo aumento de ANSES y el bono?

En mayo van a subir las asignaciones y por ese motivo, va a haber un incremento en la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Todo lo que tenés que saber sobre el bono y el aumento.

El haber base va a subir a $275.275,11 y con el bono va a quedar en $345.275,11.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en mayo de 2026, una nueva actualización en los haberes de las Pensiones No Contributivas, en línea con la nueva fórmula de movilidad y la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este ajuste impacta directamente el sistema previsional y por lo que también en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se actualiza de acuerdo con el haber mínimo jubilatorio.

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El incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que registró una suba del 3,4%. A partir de este dato, se actualizan los montos del sistema previsional, incluyendo las prestaciones destinadas a los sectores más vulnerables. Además, se mantiene el pago de un bono extraordinario que refuerza los ingresos mensuales.

La actualización de mayo se da en el marco del esquema de movilidad mensual, que ajusta los haberes previsionales según la evolución de la inflación. La nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En este caso, el dato del IPC informado por el INDEC, determina un hubo un incremento del 3,4% lo que definió de cuánto van a ser los aumentos que se van a pagar en mayo. El acumulado del primer trimestre del año llegó al 9,4%.

La PUAM está vinculada al haber mínimo, este aumento garantiza que la prestación mantenga su poder adquisitivo frente al aumento de precios. Este mecanismo busca ayudar a los beneficiarios y sostener una actualización automática.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

Montos confirmados: ¿cuál es el haber base de la PUAM en mayo?

El esquema vigente establece que la Pensión Universal para el Adulto Mayor tiene una proporción fija respecto del haber mínimo. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y es lo que define el monto final que perciben los titulares cada mes.

Con la actualización de mayo 2026, el haber mínimo jubilatorio se eleva a $393.250,16. En base a este valor, la PUAM ya que equivale al 80% de ese monto, asciende a $314.600,13, junto con el bono extraordinario de 70.000 pesos.

Este valor corresponde al ingreso base, sin contar adicionales ni refuerzos. La actualización responde directamente al dato de inflación. El aumento se va a aplicar automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, ya que forma parte del esquema de movilidad vigente para todas las prestaciones administradas por el organismo.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Bono de ANSES para PUAM: ¿de cuánto es el refuerzo extraordinario?

Al monto base de la PUAM se le suma un bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno confirmó que va a mantener como refuerzo para acompañar a los ingresos más bajos del sistema previsional.

De esta manera, el total a cobrar por los beneficiarios de la PUAM en mayo 2026 alcanza los $384.600,13, una combinación del haber actualizado y el bono adicional.

Las personas que pueden acceder al bono de $ 70.000 van a ser los siguientes grupos:

jubilados y pensionados del SIPA

titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos o más

Este refuerzo se otorga de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de inscripción previa, y forma parte de las medidas destinadas a sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Jubilados Córdoba Imagen: Freepik

Calendario de pagos ANSES: cuándo se liquida la PUAM en mayo

El pago de la PUAM se realiza a través del calendario habitual de ANSES, que organiza las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas exactas pueden variar, la liquidación se va a realizar durante el mes de mayo, siguiendo el cronograma oficial que establece el organismo para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. Durante mayo, va a contemplar dos pausas, por los feriados bancarios del 1 y 25 de mayo.

Los beneficiarios deben consultar su fecha específica de cobro a través de los canales habituales de ANSES, donde se informa el día asignado según cada caso.