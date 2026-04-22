Cómo tramitar la prestación por Desempleo de ANSES y cuánto tiempo dura la ayuda económica

Conocé las condiciones que se implementan bajo la reglamentación vigente para poder acceder al cobro de esta asistencia que genera el organismo.

Un esquema que alivia el impacto ante la pérdida de empleo y permite un proceso de reinserción laboral más adecuado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó las condiciones vigentes para acceder a la prestación por desempleo , una asistencia destinada a personas que quedaron sin trabajo registrado. El beneficio contempla un tope máximo de $341.000 , cifra que depende de la situación laboral previa del solicitante. El organismo también difundió el procedimiento para iniciar el trámite y las pautas que determinan la extensión del cobro.

El esquema de abril forma parte del calendario mensual, que incluye distintas prestaciones sociales. La actualización de haberes previsionales convive con este programa, que apunta a cubrir la falta de ingresos ante la pérdida del empleo. La prestación se integra dentro del sistema de seguridad social con criterios definidos, según aportes y tipo de actividad.

El acceso a la prestación contempla distintos grupos de trabajadores con requisitos específicos. Cada categoría exige una cantidad mínima de aportes registrados , lo que define la posibilidad de ingreso al programa. Cada condición responde a la trayectoria laboral reciente del solicitante. El sistema establece estos parámetros para ordenar el acceso al beneficio, según el tipo de empleo previo.

Los trabajadores permanentes deben cumplir con al menos 6 meses de aportes dentro de los últimos 3 años anteriores a la finalización del vínculo laboral. Este criterio alcanza a quienes tenían empleo formal bajo relación de dependencia.

El rubro de la construcción presenta condiciones diferenciadas. Los trabajadores de ese sector necesitan acreditar un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años , en función de la modalidad de contratación habitual de la actividad.

El grupo de trabajadores eventuales o de temporada también puede solicitar la prestación. En ese caso, la persona debe haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, junto con un requisito adicional de más de 90 días trabajados en el último año.

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Cómo tramitar la ayuda económica

El inicio del trámite se puede realizar a través de canales digitales y presenciales. La opción online permite gestionar la solicitud mediante Atención Virtual en Mi ANSES, con acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La alternativa presencial se mantiene disponible para quienes prefieren realizar el trámite en una oficina. En ese caso, el interesado debe sacar un turno previo y presentarse en la sede correspondiente el día asignado.

La documentación constituye un requisito obligatorio para avanzar con la gestión. El solicitante debe presentar el telegrama de despido o el contrato finalizado, según la causa de desvinculación laboral. Este comprobante permite validar la situación ante el organismo. El proceso de solicitud incluye la carga de datos personales y laborales. ANSES analiza la información presentada para determinar si el solicitante cumple con los requisitos establecidos.

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Monto de la prestación por Desempleo en abril 2026

El monto de la prestación depende de las condiciones laborales previas del beneficiario. ANSES fijó un límite mínimo de $178.900 y máximo de $357.800 a partir del 1º de abril de 2026, que actúa como referencia dentro del esquema vigente.

El valor final de la ayuda económica varía según los aportes realizados y el tipo de empleo registrado. Cada caso recibe una liquidación acorde a los parámetros definidos por el organismo. La prestación busca cubrir una parte de los ingresos perdidos tras la finalización del trabajo. El sistema establece escalas internas que determinan el monto dentro del tope informado.

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Cuánto dura la prestación por Desempleo

La duración del beneficio se define en función de los aportes registrados en los últimos años. ANSES aplica una escala que asigna la cantidad de cuotas según cada situación.

6 a 11 meses de aportes: corresponden 2 cuotas

12 a 23 meses de aportes: corresponden 4 cuotas

24 a 35 meses de aportes: corresponden 8 cuotas

36 meses o más: corresponden 12 cuotas

El período de cobro varía de acuerdo con la cantidad de meses aportados, lo que genera diferencias entre beneficiarios. Este criterio permite ajustar la extensión del beneficio según la trayectoria laboral reciente. La prestación por desempleo forma parte de las herramientas que administra ANSES dentro del sistema de asistencia social.