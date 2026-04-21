ANSES: ¿Cuánto cobro por AUH en mayo 2026 con el nuevo reajuste confirmado?

El monto se actualiza en mayo con un aumento por inflación y nuevos montos por hijo: conocé los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, tras aplicarse el aumento correspondiente por movilidad.

El ajuste es del 3,38% , en línea con la inflación de marzo, y eleva el ingreso mensual de millones de familias en todo el país. Este incremento impacta directamente en el valor que perciben los beneficiarios, en un escenario donde la inflación sigue siendo el factor clave que define el poder de compra de las familias.

Es importante recordar que ANSES paga el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante, hasta la presentación de la Libreta AUH.

Con el aumento aplicado, el monto total de la AUH en mayo de 2026 asciende a $141.285,31 por cada hijo. Sin embargo, el dinero que efectivamente se cobra mes a mes es menor, debido a la retención del 20%. En términos netos, los titulares perciben aproximadamente $113.028,24 por hijo durante el mes.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es considerablemente mayor, alcanzando los $460.044,10 en bruto . Este esquema forma parte del sistema de control de ANSES, ya que el porcentaje retenido se paga una vez al año, tras acreditar escolaridad y controles de salud.

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Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro de la AUH en mayo

El calendario de pagos de la AUH en mayo 2026 comenzará, como es habitual, en la segunda semana del mes. Las fechas se organizan según la terminación del DNI del titular, lo que permite distribuir los cobros y evitar tardanzas en bancos y puntos de pago.

Si bien ANSES publica el cronograma completo días antes del inicio del calendario, el esquema suele repetirse mes a mes, comenzando con los documentos terminados en 0 y avanzando progresivamente hasta el 9. Para conocer el día exacto de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde también se detalla el lugar de pago y los montos a percibir.

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Reajuste por movilidad: ¿cómo se calculó el aumento de este mes?

El aumento de la AUH en mayo responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones mensualmente en función de la inflación. En este caso, el incremento del 3,38% surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, publicado por el INDEC.

Este mecanismo busca evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo frente al aumento de precios, aunque el impacto real depende de la evolución de la inflación mes a mes. A diferencia de años anteriores, donde los aumentos eran trimestrales, el sistema actual aplica ajustes mensuales, lo que genera actualizaciones más frecuentes en los montos de AUH, jubilaciones y otras asignaciones.

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Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: ¿qué otros montos se suman a la AUH?

Además del haber mensual, los titulares de la AUH pueden acceder a otros beneficios que incrementan el ingreso total. Uno de los principales es la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente para familias con hijos de hasta 17 años. Este complemento busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

También se suma el Complemento Leche del Plan Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años. Este beneficio está orientado a mejorar la nutrición en la primera infancia. A estos montos pueden agregarse otros pagos como la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. En conjunto, estos adicionales pueden representar una parte significativa del ingreso total de los hogares que reciben AUH.