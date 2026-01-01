ANSES deposita $419.299 en enero 2026 a este grupo de personas

El organismo informó los valores actualizados del primer mes del año y el refuerzo adicional para quienes perciben los haberes más bajos.

El organismo se prepara para los pagos del 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la actualización de los haberes mensuales para el primer mes del 2026 . El aumento del 2,5% impacta en jubilaciones, pensiones y otros ingresos, con un refuerzo adicional para los montos más bajos.

La medida alcanza a miles de personas en todo el país y se refleja en los pagos de enero . El objetivo es acompañar el poder de compra de los beneficiarios a través de un incremento general y un bono extraordinario que potencia el total percibido.

Durante enero, los haberes previsionales reciben una suba del 2,5% . Con este porcentaje, quienes perciben la jubilación mínima acceden a un ingreso total de $419.299,32 con el bono extraordinario incluido.

El mismo criterio se aplica a otras prestaciones que quedan por debajo de ese monto . En esos casos, el extra se ajusta de manera proporcional hasta alcanzar el mismo tope.

Con el refuerzo incorporado, los montos finales quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $314.509,52

Pensión para madres de siete hijos: $419.299,32

Cómo se cobra el bono de $70.000

El refuerzo económico de $70.000 se acredita de forma automática junto con el haber mensual. No requiere trámites previos ni gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

Quienes cobran la jubilación mínima lo reciben de manera completa. Pero las personas con ingresos previsionales inferiores al tope fijado reciben un monto variable que les permita llegar a los $419.299,32. El pago se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha que la prestación habitual.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y se divide entre quienes cobran el haber mínimo y quienes superan ese monto.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo