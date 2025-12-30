ANSES oficializó todos los aumentos de enero 2026 y así quedan los montos finales + Seguir en









El organismo comunicó a sus beneficiarios todos los aumentos previstos para enero 2026, y sus montos definitivos.

El calendario de pagos de 2026 comenzará el 9/1.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció las fechas para los cobros dentro del calendario de pagos de enero 2026. Junto con el mismo, el organismo también dio a conocer un ajuste en los haberes de las jubilaciones y pensiones, que traerá un aumento del 2,5%, según la formula de movilidad vigente. Este cambio regirá para todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán aumentos mensuales, según la inflación del mes anterior. El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra, frente al incremento constante de las cifras de inflación.

anses gente personas ANSES 2026: aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones El aumento del 2,5% aplica para todos los haberes, y se rige por el índice de inflación de noviembre 2025. Este ubica a la jubilación mínima en $349.401,58, mientras que el haber máximo llega a $2.351.141,84. Las pensiones también se ven afectadas, de manera que la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $279.521,26, y las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $317.885,75.

Por otra parte, La Asignación Universal por Hijo resultará en un monto bruto de $125.528 por menor. El pago se divide en dos ocasiones, ya que los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acredita al presentar la Libreta AUH.

Además, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, ascenderá a $408.824 a partir de enero. Esta prestación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH estándar.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026 El calendario para enero 2026 es el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9/1

DNI terminados en 1: 12/1

DNI terminados en 2: 13/1

DNI terminados en 3: 14/1

DNI terminados en 4: 15/1

DNI terminados en 5: 16/1

DNI terminados en 6: 19/1

DNI terminados en 7: 20/1

DNI terminados en 8: 21/1

DNI terminados en 9: 22/1 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23/1

DNI terminados en 2 y 3: 26/1

DNI terminados en 4 y 5: 27/1

DNI terminados en 6 y 7: 28/1

DNI terminados en 8 y 9: 29/1 Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9/1

DNI terminados en 1: 12/1

DNI terminados en 2: 13/1

DNI terminados en 3: 14/1

DNI terminados en 4: 15/1

DNI terminados en 5: 16/1

DNI terminados en 6: 19/1

DNI terminados en 7: 20/1

DNI terminados en 8: 21/1

DNI terminados en 9: 22/1 Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 12/1

DNI terminados en 1: 13/1

DNI terminados en 2: 14/1

DNI terminados en 3: 15/1

DNI terminados en 4: 16/1

DNI terminados en 5: 19/1

DNI terminados en 6: 20/1

DNI terminados en 7: 21/1

DNI terminados en 8: 22/1

DNI terminados en 9: 23/1 Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 14/1

DNI terminados en 2 y 3: 15/1

DNI terminados en 4 y 5: 16/1

DNI terminados en 6 y 7: 19/1

DNI terminados en 8 y 9: 20/1 Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio) Primera quincena: del 12/1 al 12/2

Segunda quincena: del 22/1 al 12/2 Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9/1

DNI terminados en 2 y 3: 12/1

DNI terminados en 4 y 5: 13/1

DNI terminados en 6 y 7: 14/1

DNI terminados en 8 y 9: 15/1 Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones: del 9/1 al 12/2 Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: 22/1

DNI terminados en 2 y 3: 23/1

DNI terminados en 4 y 5: 26/1

DNI terminados en 6 y 7: 27/1

DNI terminados en 8 y 9: 28/1 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones: del 6/1 al 12/1

Temas ANSES