ANSES deposita hoy las primeras jubilaciones de 2026 junto al bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de novedades para sus millones de afiliados, jubilados y pensionados, durante este 2026. Estas actualizaciones ajustan los montos de los haberes de acuerdo a la inflación registrada de dos meses atrás, y comienzan a regir a partir de la primera fecha del calendario de cobros.
El organismo reanuda su calendario de pagos durante estas primeras fechas del año.
-
-
Además del aumento, que será del 2,47%, sigue funcionando el bono extraordinario, que implica un refuerzo económico destinado a los haberes más bajos. Esta ayuda se implementa para que ningún ingreso sea menor a $419.299,32.
Monto de las jubilaciones de ANSES de enero 2026
Desde el primer mes de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%. En el caso del haber mínimo, al aumento se le suma un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32.
Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.
Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52.
Como todos los meses, estos importes se acreditan de forma automática.
A quiénes alcanza el bono de $70.000
Gracias a estas nuevas actualizaciones, quienes cobran la jubilación mínima y acceden al bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $419.299,32, consolidando así un refuerzo destinado a sostener los haberes más bajos del sistema.
Además, el bono también aplica para aquellas jubilaciones y pensiones cuyos ingresos se ubiquen por debajo de este monto. Estos beneficiarios recibirán un bono de carácter proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario quede por debajo de los $419.299,32.
Las distintas categorías perciben los siguientes valores:
- Jubilación Mínima - $349.299,3
Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46.
Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52.
Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32.
Asignación Universal por Hijo - $125.518.
Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705.
Asignación Familiar por Hijo - $62.765.
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026
Las fechas de cobro se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
-
DNI terminado en 0: 9 de enero
DNI terminado en 1: 12 de enero
DNI terminado en 2: 13 de enero
DNI terminado en 3: 14 de enero
DNI terminado en 4: 15 de enero
DNI terminado en 5: 16 de enero
DNI terminado en 6: 19 de enero
DNI terminado en 7: 20 de enero
DNI terminado en 8: 21 de enero
DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
