ANSES deposita hoy las primeras jubilaciones de 2026 junto al bono de $70.000

El organismo reanuda su calendario de pagos durante estas primeras fechas del año.

Sigue funcionando el bono extraordinario, que implica un refuerzo económico destinado a los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de novedades para sus millones de afiliados, jubilados y pensionados, durante este 2026. Estas actualizaciones ajustan los montos de los haberes de acuerdo a la inflación registrada de dos meses atrás, y comienzan a regir a partir de la primera fecha del calendario de cobros.

Además del aumento, que será del 2,47%, sigue funcionando el bono extraordinario , que implica un refuerzo económico destinado a los haberes más bajos. Esta ayuda se implementa para que ningún ingreso sea menor a $419.299,32 .

Desde el primer mes de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47% . En el caso del haber mínimo, al aumento se le suma un bono de $70.000 , lo que lleva el ingreso total a $419.299,32 .

Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

Como todos los meses, estos importes se acreditan de forma automática.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.

A quiénes alcanza el bono de $70.000

Gracias a estas nuevas actualizaciones, quienes cobran la jubilación mínima y acceden al bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $419.299,32, consolidando así un refuerzo destinado a sostener los haberes más bajos del sistema.

Además, el bono también aplica para aquellas jubilaciones y pensiones cuyos ingresos se ubiquen por debajo de este monto. Estos beneficiarios recibirán un bono de carácter proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario quede por debajo de los $419.299,32.

Las distintas categorías perciben los siguientes valores:

Jubilación Mínima - $349.299,3

Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46 .

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52 .

Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32 .

Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026

Las fechas de cobro se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo