ANSES depositará $102.000 a los beneficiarios que cumplan estos requisitos







Conocé quiénes pueden acceder a esta prestación y las condiciones que deberán satisfacer para obtenerla.

Los beneficiarios de la Asignación por Matrimonio reciben sus cobros solo una vez.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar los haberes de octubre a los beneficiarios de todas sus prestaciones. Esto incluye a los de la Asignación por Matrimonio, a quienes les corresponderá un haber de más de $102.000, pero para acceder a él deben cumplir distintas condiciones.

La Asignación por Matrimonio es una de las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES. Estas son prestaciones que se otorgan solo una vez con el objetivo de acompañar económicamente a titulares en ocasiones especiales. Además de la Asignación por Matrimonio, también se incluyen Nacimiento y Adopción.

Asignación por Matrimonio de ANSES: ¿Quiénes lo cobran? Aseguran que el matrimonio ayuda a prevenir la demencia La Asignación por Matrimonio de ANSES se otorga a aquellas personas que acaban de contraer matrimonio. Este mes, tiene un valor de $102.329 y solo pueden acceder a ella los siguientes grupos:

Trabajadores registrados (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. ¿Cuáles son las condiciones para acceder al pago de $102.329? Para poder acceder a la Asignación por Matrimonio, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES .

. Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.

de ocurrido el evento. Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.

al momento del evento. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio. Asignación por Matrimonio: ¿Cómo se realiza el trámite para percibirla? Anses atención virtual.jpg Foto: Anses El trámite de esta asignación se puede realizar de manera presencial en las oficinas de ANSES, para lo que se deberá obtener un turno. Sin embargo, también se puede gestionar con la Atención Virtual del organismo con los siguientes pasos:

Revisar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados en mi ANSES. Si no lo están, se puede gestionar su actualización en una oficina del organismo. Reunir la documentación solicitada de ambos cónyuges. Ingresar al canal de Atención Virtual con CUIL y Clave de Seguridad Social. Asignación por Matrimonio: ¿En qué fechas se acreditará el pago? Según el calendario de pagos oficial, todos los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único, incluida Matrimonio, comenzaron a recibir sus cobros a partir del pasado 9 de octubre. Estos no se organizan según el último número del DNI, como sucede con otras prestaciones, y se otorgarán hasta el próximo lunes 10 de noviembre.

