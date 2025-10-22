El Gobierno confirmó el monto de la PUAM de ANSES de noviembre 2025

El organismo oficializó el nuevo haber mensual para los beneficiarios de esta prestación, con aumento y bono incluidos.

La PUAM de ANSES se actualiza para el mes de noviembre 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes para el mes de noviembre 2025 y confirmó cuánto van a cobrar los titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) . Este programa le da una cobertura económica a las personas mayores que no pudieron acceder a una jubilación tradicional.

El nuevo valor cuenta el incremento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al aumento del costo de vida.

La PUAM está destinada a mujeres y hombres de 65 años o más que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener una jubilación contributiva. El beneficio equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y se abona todos los meses junto con las demás prestaciones previsionales.

Además del ingreso mensual, los beneficiarios cuentan con cobertura médica de PAMI , lo que incluye atención profesional, medicamentos gratuitos y estudios de control.

De todas formas, es importante saber que la PUAM no es compatible con otras jubilaciones o pensiones , aunque sí puede coexistir con determinados programas sociales que ofrece la ANSES.

Requisitos para solicitarla

Para iniciar el trámite, la persona interesada debe ingresar a la página oficial de Mi ANSES, acceder con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y verificar su historia laboral.

Una vez realizado ese paso, es necesario solicitar un turno online y presentarse en una oficina de ANSES con el DNI original y la documentación que acredite que no se percibe ningún otro beneficio.

El pago se deposita mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del titular, donde también se acreditan otros programas del organismo. Una vez aprobada la solicitud, el cobro se actualiza de manera automática según los ajustes por movilidad.

Monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025

Desde noviembre, el haber de la PUAM se va a fijar en $266.442,16, de acuerdo con el aumento del 2,08%. Pero a esta cifra se le agrega el bono previsional de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $336.442,16.

El refuerzo extraordinario va a seguir vigente sin modificaciones y busca reforzar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al incremento de precios.