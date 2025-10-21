No les abras la puerta: ANSES advirtió por una nueva estafa en la que delincuentes van a tu domicilio

El organismo previsional alertó a sus beneficiarios por un fraude que circula por varias provincias del país.

ANSES informó por una nueva estafa que pone en máxima alerta a los afiliados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a varias provincias del país. Los delincuentes se presentan en los domicilios de los beneficiarios fingiendo ser funcionarios del organismo para obtener datos personales y bancarios.

El organismo aclaró que no realiza censos, operativos ni relevamientos en domicilios particulares ni en la vía pública. Por lo tanto, cualquier persona que se presente en nombre de ANSES debe ser considerada sospechosa .

Los estafadores utilizan dos métodos principales para engañar a las víctimas:

El objetivo final de estas acciones es robar información sensible y acceder a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El organismo recordó que nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Para evitar caer en estas estafas, sugirió seguir estas pautas:

No brindar información personal o financiera a contactos sospechosos.

a contactos sospechosos. No abrir enlaces ni responder mensajes que no provengan de los canales oficiales de ANSES.

que no provengan de los canales oficiales de ANSES. Cortar de inmediato cualquier comunicación que genere dudas.

cualquier comunicación que genere dudas. Confirmar siempre la información a través de los canales oficiales del organismo.

Cómo denunciar un intento de fraude:

Los beneficiarios que sean víctimas o presencien un intento de estafa pueden realizar la denuncia a través de los siguientes medios:

En línea : ingresando a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

: ingresando a . Presencial : en cualquier oficina de ANSES del país.

: en cualquier oficina de ANSES del país. Por correo postal: enviando la denuncia a Paseo Colón 329, 5° piso (frente), C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANSES instó a la población a mantenerse alerta y compartir esta información con familiares y vecinos, especialmente con adultos mayores, quienes suelen ser el principal blanco de este tipo de fraudes.

Canales oficiales de atención de ANSES

ANSES ofrece múltiples canales para realizar trámites y consultas de manera segura: