No les abras la puerta: ANSES advirtió por una nueva estafa en la que delincuentes van a tu domicilio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a varias provincias del país. Los delincuentes se presentan en los domicilios de los beneficiarios fingiendo ser funcionarios del organismo para obtener datos personales y bancarios.
El organismo aclaró que no realiza censos, operativos ni relevamientos en domicilios particulares ni en la vía pública. Por lo tanto, cualquier persona que se presente en nombre de ANSES debe ser considerada sospechosa.
Los estafadores utilizan dos métodos principales para engañar a las víctimas:
- Contacto a distancia: a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes en redes sociales, solicitan datos personales, números de CBU o contraseñas.
- Visitas al domicilio: se presentan en los hogares bajo el pretexto de "verificar información" o completar formularios falsos.
El objetivo final de estas acciones es robar información sensible y acceder a las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Recomendaciones oficiales de ANSES:
El organismo recordó que nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Para evitar caer en estas estafas, sugirió seguir estas pautas:
- No brindar información personal o financiera a contactos sospechosos.
- No abrir enlaces ni responder mensajes que no provengan de los canales oficiales de ANSES.
- Cortar de inmediato cualquier comunicación que genere dudas.
- Confirmar siempre la información a través de los canales oficiales del organismo.
Cómo denunciar un intento de fraude:
Los beneficiarios que sean víctimas o presencien un intento de estafa pueden realizar la denuncia a través de los siguientes medios:
- En línea: ingresando a Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- Presencial: en cualquier oficina de ANSES del país.
- Por correo postal: enviando la denuncia a Paseo Colón 329, 5° piso (frente), C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANSES instó a la población a mantenerse alerta y compartir esta información con familiares y vecinos, especialmente con adultos mayores, quienes suelen ser el principal blanco de este tipo de fraudes.
Canales oficiales de atención de ANSES
ANSES ofrece múltiples canales para realizar trámites y consultas de manera segura:
- Mi ANSES: plataforma web para gestionar trámites y consultas desde una computadora, sin necesidad de turno.
- App Mi ANSES: aplicación móvil disponible para celulares y tablets, que permite realizar trámites desde cualquier lugar.
- Atención Virtual: servicio para solicitar asignaciones, gestionar cambios de obra social y otros trámites con la ayuda de un operador, sin salir de casa.
- Atención telefónica: a través de la línea 130, disponible las 24 horas para consultas y trámites. Para atención personalizada, el horario es de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
- Atención en oficinas: los beneficiarios pueden acudir a la oficina de ANSES más cercana a su domicilio.
- Operativos territoriales: ANSES informa semanalmente sobre operativos de atención en diferentes localidades del país.
- Terminales de Autogestión Electrónica (TAE): disponibles en las oficinas de ANSES para realizar trámites y consultas de forma rápida y sencilla.
