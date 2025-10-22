Asignación por Embarazo de ANSES: se confirma el aumento para noviembre 2025

Junto con los montos actualizados, los titulares podrán acceder al cobro de dos extras el próximo mes: el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Las asignaciones familiares aumentarán un 2,1% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondiente a noviembre 2025 . En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación por Embarazo , una ayuda económica destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

A su vez, la entidad dirigida por Fernando Bearzi confirmó la entrega de dos extras para el próximo mes: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche , esenciales para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes. ¡Conocé sus valores!

La AUE es un apoyo económico mensual que otorga ANSES a personas embarazadas que se encuentran desocupadas (incluido cónyuge y conviviente), trabajan en la economía informal (con ingresos inferiores al salario mínimo), son trabajadores de casas particulares registradas, monotributistas sociales, o están inscriptas en el programas.

De esta manera, los requisitos para poder acceder a su cobro son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

Su objetivo es garantizar un ingreso durante todo el embarazo, garantizando la protección y contención sanitaria de las personas gestantes. Así, este beneficio contempla desde la semana 12 hasta el nacimiento o interrupción del proceso.

ANSES aumentará la Asignación por Embarazo

El martes 14 de octubre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre. Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares aumentarán un 1,9% en noviembre 2025.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia la inflación de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

En este sentido, el valor total de la Asignación por Embarazo será de $117.504,84. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($94.003,87), ya que el 20% restante lo retiene el organismo y se cobra en una única cuota cuando se acredita el nacimiento del hijo o la interrupción legal del proceso de gestación.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUE y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. Así, las cifras, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central, como la AUH o la AUE, y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", este apoyo económico a madres gestantes que perciban la AUE y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores. Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo.

Su valor ascendió a $45.142 en noviembre 2025.