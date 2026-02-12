ANSES depositará a fin de mes una ayuda económica para personas desempleadas

El organismo continuará en febrero con el pago de la Prestación por Desempleo: cómo se solicita, quiénes acceden, cuánto se cobra y cuándo se paga.

La Prestación por Desempleo es un apoyo mensual para trabajadores despedidos sin justa causa o con contrato vencido.

La Prestación por Desempleo de la ANSES sigue siendo una de las principales ayudas económicas disponibles para quienes quedaron desempleados tras perder un trabajo formal. Esta prestación brinda un ingreso mensual mientras se busca un nuevo empleo y se paga conforme a las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El beneficio se abona a quienes cumplan con requisitos previos de aportes y circunstancias del despido , y su pago se realiza en fechas específicas de febrero, según la terminación del DNI de cada titular.

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica que otorga ANSES a trabajadores formales que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad, como despido sin causa o finalización de contrato.

Para acceder es necesario haber trabajado en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 24.013) y cumplir ciertos requisitos de aportes, que incluyen períodos mínimos trabajados y registrados en los últimos años anteriores al despido.

La prestación se cobra por un número determinado de meses, que depende de la cantidad de aportes realizados y se computa como antigüedad para fines previsionales. Durante la vigencia, el beneficiario mantiene derecho a las asignaciones familiares y a la obra social correspondiente.

Cómo solicitar la prestación por Desempleo

Para iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo, el interesado debe presentar la documentación correspondiente: DNI, comprobante de despido o finalización de contrato y constancias de aportes, dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral.

El procedimiento puede hacerse de dos formas:

Online , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección de Atención Virtual de la página web oficial de ANSES.

Presencial, solicitando turno para atención en una oficina de ANSES.

El organismo también asigna una cuenta de la seguridad social para que el beneficiario reciba el pago, que luego puede utilizar para operar con tarjeta de débito vinculada o retirar dinero.

Monto de la prestación por Desempleo en febrero

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente, aplicando porcentajes que dependen del caso particular de cada beneficiario y sus meses de aportes previos.

Para febrero de 2026, el SMVM fue actualizado por resolución oficial y se ubica alrededor de $346.800, lo que establece los siguientes parámetros para la prestación:

Monto mínimo: $173.400 (equivalente al 50 % del SMVM).

Monto máximo: $346.800 (equivalente al 100 % del SMVM).

El importe exacto que recibe cada persona depende de su mejor salario promedio de los seis meses previos al despido y de la cantidad de aportes realizados.

Cuándo paga ANSES la ayuda económica en febrero 2026

El cronograma de pagos de la Prestación por Desempleo se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario, tal como lo publica la ANSES dentro del calendario general de prestaciones sociales.

Para febrero de 2026, el beneficio se pagará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día según el calendario oficial.

Es posible que, como sucede con otras prestaciones, la ANSES comunique ajustes o actualizaciones en las fechas ante feriados o circunstancias operativas, por lo que se recomienda verificar la información directamente en la web oficial o mediante las delegaciones del organismo.