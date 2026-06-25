ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en julio

El Gobierno oficializó el pago del refuerzo extraordinario para quienes perciben la jubilación mínima y otras prestaciones previsionales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial junto con la actualización de haberes del 2,15%.

El bono de $70.000 no se actualiza desde el gobierno de Alberto Fernández.

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional. La medida quedó formalizada mediante el decreto 532/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y mantendrá el mismo monto que viene otorgándose desde su implementación.

El beneficio alcanza a los titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, las pensiones para madres de siete hijos y otras prestaciones graciables.

Según establece la norma, quienes perciban ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo garantizado recibirán el bono completo. En tanto, aquellos cuyos haberes superen ese umbral cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite equivalente a la suma del haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

El decreto también ratifica que el bono tendrá carácter no remunerativo , por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos. Además, en los casos de pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos de la liquidación del beneficio.

La decisión fue oficializada luego de conocerse el dato de inflación de mayo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 2,1%, el nivel más bajo desde septiembre de 2025. Con ese resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

Desde julio de 2024, los haberes previsionales se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC, tras los cambios introducidos por el decreto 274/24. En función del dato de inflación de mayo, las prestaciones recibirán en julio un incremento de 2,15%.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $411.989,33. Sumado el bono extraordinario, quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $481.989,33.

Por su parte, la PUAM pasará a $329.591,46 y alcanzará los $399.591,46 para quienes accedan al refuerzo de $70.000. Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y equivale al 80% del haber mínimo.

Las pensiones no contributivas tendrán un haber de $288.392,52, que se elevará a $358.392,52 con el bono. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos percibirá el mismo monto que la jubilación mínima, por lo que alcanzará los $481.989,33 con el complemento extraordinario.

El incremento del 2,15% también impactará en las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $148.048 mensuales, mientras que la AUH por Discapacidad ascenderá a $482.061,17. Ninguna de estas prestaciones accede al bono adicional.