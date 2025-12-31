ANSES oficializó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados en enero 2026 + Seguir en









El organismo confirmó los montos para el primer mes del año, con refuerzos económicos y fechas ya organizadas.

ANSES se prepara para los depósitos del primer mes del 2026. Depositphotos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para empezar con su nuevo calendario de pagos, esta vez correspondiente al primer mes del 2026. Con el año que está por comenzar, llegan actualizaciones esperadas por quienes dependen de los ingresos previsionales.

Las autoridades ya fijaron los valores que se percibirán durante el primer mes del año. Las modificaciones van a alcanzar a todos los haberes. Además, ya quedó establecido el cronograma de pagos según la terminación del documento.

ANSES.jpg Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero En el primer mes del 2026 regirá un aumento del 2,47% para las prestaciones previsionales. Con la actualización y el refuerzo económico incluido, quienes cobran el haber más bajo llegarán a un ingreso final de $419.299,32. Las prestaciones que queden debajo de ese tope reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese mismo monto.

Con el refuerzo incluido, los valores finales quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor llega a los $349.439,46.

Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez llega a los $314.509,52.

Pensión para Madres de siete hijos llega a los $419.299,32. Por el otro lado, para el primer mes del año, la jubilación máxima va a quedar en $2.351.141,84.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual. No requiere inscripción previa ni un trámite adicional y se deposita en la misma cuenta habitual. Quienes perciben el haber mínimo reciben el bono completo. Pero las personas con ingresos previsionales superiores acceden a un complemento parcial, calculado para que el total no supere los $419.299,32. Cuándo cobro la jubilación y pensión de ANSES en enero 2026 El calendario de pagos se rige por el último número del DNI: Haberes que no superan el mínimo DNI terminado en 0: 9/1

DNI terminado en 1: 12/1

DNI terminado en 2: 13/1

DNI terminado en 3: 14/1

DNI terminado en 4: 15/1

DNI terminado en 5: 16/1

DNI terminado en 6: 19/1

DNI terminado en 7: 20/1

DNI terminado en 8: 21/1

DNI terminado en 9: 22/1 Haberes que superan el mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23/1

DNI terminados en 2 y 3: 26/1

DNI terminados en 4 y 5: 27/1

DNI terminados en 6 y 7: 28/1

DNI terminados en 8 y 9: 29/1

