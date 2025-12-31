Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuándo cobran en enero 2026

A partir de la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización en las asignaciones familiares y en los ingresos máximos permitidos para acceder a estos beneficios. El ajuste fue del 2,47% y se aplicó conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y redefine los límites que debe cumplir cada grupo familiar. En ese marco, se estableció que ningún integrante del hogar podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047 para poder cobrar las asignaciones. La normativa también remarca que, si uno solo de los miembros supera ese tope individual, el grupo familiar completo quedará excluido del beneficio.
Monto total de las jubilaciones y pensiones con bono incluído
Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el pago junto con un bono de 70 mil pesos, con un total de:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52
Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.
Y respecto a las asignaciones:
Asignación Universal por Hijo: $125.518,
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705
Asignación Familiar por Hijo: $62.765
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
