Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuándo cobran en enero 2026

Conocé la fecha de pago y los detalles de la legislación vigente sobre la actualización de los montos.

Ningún integrante del hogar que reciba la AUH podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047.

A partir de la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización en las asignaciones familiares y en los ingresos máximos permitidos para acceder a estos beneficios. El ajuste fue del 2,47% y se aplicó conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y redefine los límites que debe cumplir cada grupo familiar. En ese marco, se estableció que ningún integrante del hogar podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047 para poder cobrar las asignaciones. La normativa también remarca que, si uno solo de los miembros supera ese tope individual, el grupo familiar completo quedará excluido del beneficio.

anses-plata-04jpg.webp Monto total de las jubilaciones y pensiones con bono incluído Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el pago junto con un bono de 70 mil pesos, con un total de:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32. Y respecto a las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo: $125.518,

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361. jubilados anses.jpg Depositphotos Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

