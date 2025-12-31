SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

31 de diciembre 2025 - 15:00

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuándo cobran en enero 2026

Conocé la fecha de pago y los detalles de la legislación vigente sobre la actualización de los montos.

Ningún integrante del hogar que reciba la AUH podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047.

A partir de la inflación registrada en noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una nueva actualización en las asignaciones familiares y en los ingresos máximos permitidos para acceder a estos beneficios. El ajuste fue del 2,47% y se aplicó conforme a la fórmula prevista en la legislación vigente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y redefine los límites que debe cumplir cada grupo familiar. En ese marco, se estableció que ningún integrante del hogar podrá percibir ingresos superiores a los $2.573.047 para poder cobrar las asignaciones. La normativa también remarca que, si uno solo de los miembros supera ese tope individual, el grupo familiar completo quedará excluido del beneficio.

Informate más
anses-plata-04jpg.webp

Monto total de las jubilaciones y pensiones con bono incluído

Este incremento alcanza a quienes perciben asignaciones familiares, junto con jubilados y pensionados. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el pago junto con un bono de 70 mil pesos, con un total de:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52

  • Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.

Y respecto a las asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518,

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705

  • Asignación Familiar por Hijo: $62.765

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361.

jubilados anses.jpg

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Los nuevos valores actualizados a las prestaciones se liquidan de acuerdo al siguiente esquema:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero
  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero

