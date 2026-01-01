Confirmado por ANSES: las prestaciones tendrán aumento y bono en enero 2026 + Seguir en









Quienes reciban el beneficio lo harán cómo complemento del haber mínimo.

El bono será automático y se acreditará junto con el haber correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que en enero de 2026 se aplicará una nueva actualización en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste será del 2,47% y surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación informada por el INDEC correspondiente a noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y abarca tanto a las prestaciones previsionales como a los programas de asignaciones familiares. Desde el organismo señalaron que el objetivo de la medida es acompañar la evolución de los precios y sostener el ingreso real de los beneficiarios.

Junto con el aumento mensual, ANSES confirmó la continuidad de un refuerzo económico extraordinario, que se pagará en enero a un sector específico de jubilados y pensionados, como complemento del haber habitual.

jubilados ANSES.jpg Aumentan las prestaciones de ANSES en enero Con el inicio del nuevo año, las prestaciones que administra ANSES se liquidarán con valores actualizados. El incremento del 2,47% impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

Además, desde enero se aplicarán los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo, la AUH por Discapacidad y las asignaciones familiares, que se pagarán con el aumento incorporado en cada liquidación.

ANSES gente.webp Quiénes reciben el bono de $70.000 El refuerzo extraordinario de $70.000 estará dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema. En particular, lo cobrarán quienes reciben el haber mínimo, como complemento del aumento por movilidad. Este bono permitirá que en enero los titulares de la PUAM, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez y la Pensión Madre de 7 hijos accedan a un ingreso total superior al haber básico mensual. Desde ANSES indicaron que el pago del bono será automático y se acreditará junto con el haber correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Calendario de pagos de ANSES de enero 2026 El organismo previsional también dio a conocer el esquema de cobros para enero de 2026, que se organiza según la terminación del DNI de la siguiente forma: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Temas ANSES

INDEC