ANSES confirmó la continuidad del bono para jubilados y pensionados en 2026: ¿se actualiza el monto? + Seguir en









El organismo confirmó que continuará brindando el bono extra para aquellos beneficiarios que lo necesiten.

Los cobros de las pensiones y jubilaciones comenzarán el 9/1.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la continuidad del bono provisorio de $70.000 para el primer mes de 2026. Junto con el mismo, el organismo también dio a conocer las fechas para los cobros dentro del calendario de pagos de enero, y un ajuste en los haberes de las jubilaciones y pensiones, que traerá un aumento del 2,5%, según la formula de movilidad vigente. Esto regirá para todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este bono es un monto económico extra, de carácter mensual, que la entidad entrega a los titulares de aquellas prestaciones que cobran los haberes mínimos.

ANSES gente.webp Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES ANSES anunció un incremento del 2,5%, que aplicará para todos los haberes, y se rige por el índice de inflación de noviembre 2025. Este ubica a la jubilación mínima en $349.401,58, mientras que el haber máximo llega a $2.351.141,84. Las pensiones también se ven afectadas, de manera que la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $279.521,26, y las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $317.885,75.

Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo resultará en un monto bruto de $125.528 por menor. El pago se divide en dos ocasiones, ya que los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acredita al presentar la Libreta AUH.

Además, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, ascenderá a $408.824 a partir de enero. Esta prestación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH estándar.

Monto final de las jubilaciones y pensiones con el bono Agregando el bono de $70.000, el monto final de las prestaciones será de los siguientes valores: Jubilación mínima: $419.401,58

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $387.885,75

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $419.299,32 Cuándo cobro ANSES: depósitos de jubilaciones y pensiones en enero El calendario para enero 2026 es el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9/1

DNI terminados en 1: 12/1

DNI terminados en 2: 13/1

DNI terminados en 3: 14/1

DNI terminados en 4: 15/1

DNI terminados en 5: 16/1

DNI terminados en 6: 19/1

DNI terminados en 7: 20/1

DNI terminados en 8: 21/1

DNI terminados en 9: 22/1 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23/1

DNI terminados en 2 y 3: 26/1

DNI terminados en 4 y 5: 27/1

DNI terminados en 6 y 7: 28/1

DNI terminados en 8 y 9: 29/1 Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9/1

DNI terminados en 2 y 3: 12/1

DNI terminados en 4 y 5: 13/1

DNI terminados en 6 y 7: 14/1

DNI terminados en 8 y 9: 15/1 Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones: del 9/1 al 12/2

Temas ANSES