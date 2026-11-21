¿Tuviste un hijo y no pediste el beneficio? ANSES paga más de $90.000 y este es el límite para cobrarlo + Agregar ámbito en









La prestación se liquida por única vez y exige cumplir condiciones de ingresos, documentación y un plazo específico desde el nacimiento.

La prestación forma parte de los beneficios económicos que administra ANSES para determinados grupos de trabajadores y familias argentinas. Magnific

Las familias que tuvieron un bebé y todavía no realizaron determinados trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden tener una oportunidad para recibir un ingreso extraordinario. Se trata de la Asignación Familiar por Nacimiento, un pago único destinado a acompañar económicamente a los hogares que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.

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En noviembre de 2026, el importe de esta prestación asciende a $93.035, de acuerdo con los valores actualizados mediante la Resolución 303/2026. El dinero se entrega por única vez y corresponde a uno solo de los progenitores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El organismo previsional mantiene condiciones específicas para acceder a sus distintas asignaciones familiares. Magnific Qué ingresos familiares no deben superarse para calificar Uno de los principales requisitos para acceder a la Asignación Familiar por Nacimiento está relacionado con los ingresos del grupo familiar. Para noviembre de 2026, ANSES estableció que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.543.628.

Además, existe una condición individual que también debe respetarse: si uno de los integrantes del hogar percibe ingresos superiores a $3.271.814 mensuales, el grupo queda excluido del cobro, incluso cuando la suma de los ingresos de ambos progenitores no supere el máximo familiar.

Para comprender cómo funciona este mecanismo, hay que tener en cuenta que el IGF no contempla solamente el sueldo de quien realiza el trámite. ANSES considera los ingresos de ambos integrantes del grupo familiar e incluye distintas fuentes de recursos. Entre ellas se encuentran:

sueldos de trabajadores en relación de dependencia

jubilaciones y pensiones

prestaciones por desempleo

planes sociales, con las excepciones previstas por la normativa

prestaciones contributivas y no contributivas

rentas de referencia correspondientes a determinadas actividades laborales Los límites deben cumplirse de manera simultánea para los trabajadores alcanzados por el régimen de asignaciones familiares. También hay que considerar que los importes se actualizan periódicamente, de modo que no conviene tomar como referencia los valores de meses anteriores. AUH, SUAF y monotributistas: ¿qué grupos están habilitados por ANSES? La Asignación por Nacimiento está dirigida a diferentes sectores de la población, aunque no todos los beneficiarios de ANSES pueden acceder a ella. Entre los grupos contemplados por el organismo se encuentran: trabajadores en relación de dependencia: deben estar comprendidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y respetar los topes de ingresos

deben estar comprendidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y respetar los topes de ingresos titulares de la prestación por desempleo: pueden solicitar el pago si cumplen las condiciones correspondientes

pueden solicitar el pago si cumplen las condiciones correspondientes trabajadores temporarios y rurales: están incluidos dentro de las situaciones contempladas por la prestación

están incluidos dentro de las situaciones contempladas por la prestación beneficiarios de una ART: quienes perciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo también pueden reunir los requisitos

quienes perciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo también pueden reunir los requisitos veteranos de Guerra de Malvinas: los titulares de la Pensión Honorífica correspondiente están contemplados

los titulares de la Pensión Honorífica correspondiente están contemplados titulares de AUH y Asignación por Embarazo: pueden acceder si tenían derecho a percibir alguna de esas prestaciones durante el mes en que ocurrió el nacimiento Los trámites vinculados con el nacimiento requieren documentación personal y datos actualizados en el sistema. Magnific Cómo hacer el trámite de forma virtual o presencial ANSES establece un plazo concreto para solicitar el dinero. La gestión debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento. Es decir, las familias que tuvieron un bebé recientemente deben esperar a que se cumpla el segundo mes, mientras que aquellas cuyo hijo está cerca de cumplir dos años tienen que prestar atención a la fecha límite. El procedimiento puede realizarse de manera virtual o presencial, según la situación de cada titular. Para iniciar la solicitud es necesario contar con la siguiente documentación: DNI de la madre y/o del padre que realiza el trámite

DNI del recién nacido

partida de nacimiento del hijo Cómo solicitarlo desde internet: ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social

verificar que los datos personales y familiares estén actualizados

entrar en la sección de Atención Virtual

seleccionar la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción

completar la solicitud y adjuntar la documentación requerida