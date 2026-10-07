Créditos hipotecarios con fondos de ANSES ya permiten comprar viviendas a una tasa del 6,5% más UVA

El Banco Ciudad aprobó 184 préstamos por $15.355 millones y concretó las primeras 50 escrituras. La línea ofrece hasta $150 millones a 25 años para adquirir una propiedad en CABA, con una tasa subsidiada y requisitos específicos de superficie, valor e ingresos.

Las primeras operaciones permitieron comprar departamentos de entre uno y tres ambientes, con un monto promedio de crédito de $84 millones, una cuota inicial promedio de $550.000 y plazos de financiamiento de entre 15 y 25 años.

El Banco Ciudad concretó las primeras escrituras de viviendas adquiridas con créditos hipotecarios financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES . La línea está destinada a la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y combina el ajuste por UVA con una tasa fija del 6,5% nominal anual , subsidiada por el gobierno porteño.

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Según informó la entidad, se aprobaron 184 préstamos por un total de $15.355 millones . De ese universo, 50 familias escrituraron durante la segunda quincena de septiembre , mientras que los desembolsos restantes están previstos para octubre.

Las primeras operaciones permitieron comprar departamentos de entre uno y tres ambientes , con un monto promedio de crédito de $84 millones , una cuota inicial promedio de $550.000 y plazos de financiamiento de entre 15 y 25 años . Las propiedades se encuentran en barrios como Almagro, Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, Liniers, Constitución, La Boca, Recoleta, Palermo, Belgrano, Villa Urquiza y Saavedra.

El esquema combina fondeo del FGS de ANSES con recursos de la Ciudad de Buenos Aires destinados a subsidiar la tasa de interés . El Banco Ciudad obtuvo los fondos en la primera licitación organizada por el Gobierno nacional el 7 de septiembre y los aplicó a esta línea hipotecaria.

Los préstamos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y tienen una tasa del 6,5% TNA . Esto significa que la tasa de interés es fija, pero la cuota en pesos no lo es , ya que el capital y las cuotas se actualizan según la evolución de la UVA.

La propuesta permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $150 millones y un plazo de devolución de hasta 25 años, mediante el sistema de amortización francés.

Qué propiedades se pueden comprar y quiénes pueden acceder

La línea está destinada exclusivamente a la adquisición de primera vivienda en CABA. Las propiedades deben tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor por metro cuadrado igual o inferior a u$s2.800.

Pueden solicitarla personas mayores de edad que trabajen en relación de dependencia y cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad. También está disponible para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

La relación entre la cuota y los ingresos puede alcanzar hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar. Además, se admite la figura de un garante para incrementar la capacidad crediticia.

Como el préstamo cubre hasta tres cuartas partes del valor de la propiedad, el comprador debe aportar al menos el 25% restante, además de contemplar los gastos asociados a la operación.

Cuánto hay que ganar para pedir $100 millones o $150 millones

El Banco Ciudad difundió dos ejemplos de financiamiento a 25 años, calculados con el valor de la UVA del 22 de septiembre de 2026:

Para un crédito de $100 millones , la cuota inicial es de $660.000 y se requieren ingresos familiares desde $2.650.000 .

Para un crédito de $150 millones, la cuota inicial asciende a $985.000, con ingresos familiares desde $3.950.000.

Los valores corresponden a las condiciones y a la cotización de la UVA utilizadas en esos ejemplos, por lo que el importe en pesos de las cuotas se modifica con la actualización de esa unidad.