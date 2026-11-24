Un libro póstumo recopila anotaciones de Jorge Mario Bergoglio durante más de tres décadas y expone tres episodios en los que aseguró haber tenido encuentros con el demonio, además de reflexiones sobre su fe, sus errores y el poder.

El diario personal de Francisco reúne anotaciones de 1992 a 2024, en las que el pontífice registró experiencias espirituales, autocríticas y reflexiones sobre su fe.

El papa Francisco dejó escritos en su diario personal distintos episodios de su vida espiritual que mantuvo en reserva durante décadas. Entre ellos, relató tres ocasiones en las que afirmó haber visto físicamente al diablo , una experiencia que describió con detalles en sus anotaciones y que volvió a recordar en los últimos años de su vida. Uno de esos pasajes contiene una frase que llamó la atención tras la publicación de los extractos: “Me miró con ojos llameantes”.

Los textos forman parte de El diario personal del Papa Francisco , un libro póstumo que reúne apuntes de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024. El volumen, presentado este martes, recopila reflexiones sobre la fe, la culpa, el envejecimiento, la conciencia de sus propias limitaciones y las tensiones que atravesó durante su vida sacerdotal y su pontificado. La publicación fue acompañada por comentarios del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres episodios en los que aseguró haber visto físicamente al demonio. El primero ocurrió aproximadamente 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según escribió, lo observó desde la ventanilla de un automóvil y quedó impactado por su mirada , que describió como amenazante y, al mismo tiempo, seductora.

El segundo episodio, según sus apuntes, ocurrió durante una misa en una capilla de las carmelitas. Allí relató que esa presencia lo miró con una intensidad que comparó con destellos de fuego . En el texto, Bergoglio expresó que no podía olvidar aquella mirada y que la experiencia le había provocado un fuerte impacto.

El tercer episodio habría tenido lugar en Roma, después de su viaje a Chile en 2018 , en medio de la crisis que atravesaba la Iglesia por las denuncias de abusos sexuales. Francisco escribió que vio a esa presencia y escuchó una voz que describió como triunfante . En sus anotaciones, sostuvo que logró salir de esa situación con la ayuda de Dios y que interpretó aquella experiencia desde su perspectiva espiritual.

Mariano Fuchila

Qué se sabe del libro póstumo del papa Francisco

El diario personal del Papa Francisco reúne anotaciones privadas que Bergoglio escribió desde 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, hasta agosto de 2024, durante sus últimos meses como pontífice. El material fue conservado en un cuaderno negro que trasladó al Vaticano después de su elección en marzo de 2013.

El cardenal Víctor Manuel Fernández es quien presenta y comenta los escritos recopilados. Según explicó, Francisco le había mostrado el cuaderno durante una conversación en la residencia de Santa Marta y le planteó que algunos de esos textos podían ser difundidos si resultaban útiles para otras personas. Tras su muerte, Fernández impulsó la publicación, que contó con la autorización del papa León XIV.

El volumen también aborda otros aspectos de la vida interior del pontífice, como sus autocríticas, los sentimientos de culpa, el temor a ejercer el poder de manera equivocada y la conciencia de la cercanía de la muerte. En algunas anotaciones, Francisco se cuestionó por actitudes de orgullo, enojo y autosuficiencia, mientras que en otras expresó su necesidad de misericordia y su confianza en la oración.

Entre los pasajes difundidos también aparece una anotación del 7 de junio de 2018, en la que relató una visión de las puertas del infierno durante la noche. Según escribió, aquella experiencia lo aterrorizó y lo llevó a tomar el rosario como una forma de enfrentar el temor.

El libro se presenta en cinco idiomas y tendrá distribución en 94 países. La publicación permite conocer una faceta más íntima de Bergoglio, con registros de sus dudas, preocupaciones, experiencias místicas y reflexiones sobre su propia conducta a lo largo de más de treinta años.