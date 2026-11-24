Nahuel Aguilar tenía 32 años y permanecía internado en grave estado tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo. El incidente ocurrió durante los festejos por el aniversario de la localidad.

Nahuel Aguilar , uno de los siete heridos por la explosión de un local gastronómico en Ezpeleta , partido bonaerense de Quilmes , murió este martes después de permanecer internado en grave estado. El joven de 32 años sufrió quemaduras en alrededor del 50% de su cuerpo .

La noticia fue confirmada por el Municipio de Quilmes , que difundió un comunicado para expresar sus condolencias a los allegados de la víctima.

"El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos", expresa el comunicado.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche, durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta , cuando una explosión seguida de un incendio sorprendió a los vecinos que participaban de las celebraciones en las inmediaciones de las calles Centenario y Bogotá .

Como consecuencia del estallido, siete personas resultaron heridas. Aguilar, quien trabajaba como cocinero en el establecimiento, sufrió graves quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro.

La explosión ocurrió el pasado domingo. Archivo

Qué provocó la explosión en el local gastronómico de Ezpeleta

Las primeras pericias determinaron que el incendio se originó por la explosión de una garrafa ubicada en el sector de la cocina del comercio. Sin embargo, todavía se desconocen las causas precisas que provocaron el estallido.

Aguilar se encontraba manipulando las garrafas del establecimiento al momento del siniestro, por lo que quedó directamente expuesto a la detonación y al posterior incendio.

En su declaración ante la Policía, el trabajador explicó que cambió una garrafa y manifestó que una de las mangueras de conexión pudo quedar mal colocada. Los testimonios recabados en el lugar coincidieron en que el cocinero manipulaba los tubos de gas cuando ocurrió la explosión.

Por su parte, el propietario del comercio no se encontraba en el establecimiento al momento del incidente, ya que, según trascendió, estaba en la provincia de Entre Ríos.

Los testimonios de los vecinos que presenciaron la explosión

El episodio ocurrió mientras numerosas familias participaban de una feria de emprendedores y disfrutaban de distintos espectáculos musicales organizados por el aniversario de la localidad. A pocos metros del comercio, el grupo Los Leales se presentaba en el escenario principal.

Las imágenes captadas por los vecinos con sus teléfonos celulares registraron el momento de la detonación y la desesperación de quienes se encontraban en las inmediaciones. Las llamas alcanzaron el primer piso del inmueble, mientras que la onda expansiva provocó lesiones entre las personas que circulaban por el sector.

Reinaldo, uno de los testigos del siniestro, relató a TN que escuchó un ruido similar al zumbido de una fuga de gas y se acercó para intentar identificar su procedencia.

“Va a explotar”, advirtió segundos antes de la detonación. Según explicó, una pared cercana lo protegió del impacto, mientras que una mujer que permanecía frente a la entrada del comercio fue desplazada varios metros por la onda expansiva y debió recibir asistencia médica.

Otra vecina, que esperaba junto a sus hijas un pedido de comida, también recordó los momentos previos al accidente: “Cuando escuché un zumbido, alcancé a mirar y mis chicas ya no estaban, estaban allá”, declaró.

Suspendieron los festejos y desplegaron un operativo de emergencia

Tras la explosión, los organizadores de las celebraciones utilizaron los altoparlantes del evento para solicitar a los asistentes que abandonaran el lugar de manera ordenada.

“Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor, vamos evacuando de a poquito”, se escucha en uno de los videos difundidos en redes sociales.

El objetivo fue despejar la zona para permitir el ingreso de ambulancias del SAME, dotaciones de bomberos y efectivos policiales, que acudieron al lugar para asistir a los heridos y controlar el incendio.

La presentación de Los Leales quedó suspendida y las autoridades acordonaron las inmediaciones del comercio. Dos días después del siniestro, el Municipio confirmó el fallecimiento de Nahuel Aguilar, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron la explosión.