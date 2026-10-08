Aguinaldo Reparación Histórica de ANSES en diciembre 2026: a quiénes les corresponde y cómo se calcula

El organismo contempla un proporcional del aguinaldo para quienes cobran un haber reajustado por Reparación Histórica. Cómo identificarlo en el recibo.

El concepto “Aguinaldo Reparación Histórica” aparece en los recibos de jubilados y pensionados alcanzados por el programa de reajuste de haberes de ANSES.

En diciembre de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes. En algunos recibos puede aparecer, además, un concepto denominado "Aguinaldo Reparación Histórica".

Este concepto no representa un bono extraordinario ni un pago adicional para todos los jubilados. Según ANSES, corresponde al proporcional de aguinaldo asociado al haber reajustado por el Programa de Reparación Histórica , establecido por la Ley 27.260.

La Reparación Histórica fue creada por la Ley 27.260 para actualizar determinados haberes jubilatorios y pensionados mediante acuerdos entre ANSES y los beneficiarios. El programa contempló tanto a personas que habían iniciado juicios por reajustes como a quienes no habían recurrido a la Justicia, siempre que cumplieran las condiciones previstas.

En ese marco, ANSES identifica en los recibos el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica" , que corresponde a la parte proporcional del SAC vinculada con el haber reconocido mediante ese régimen. Por eso puede aparecer diferenciado de otros componentes de la liquidación mensual.

La presencia de este concepto no significa que el beneficiario vaya a recibir un bono extraordinario en diciembre. Se trata de una parte del aguinaldo correspondiente al haber reajustado y se liquida junto con la prestación anual complementaria que ANSES abona en junio y diciembre.

Requisitos: quiénes tienen derecho a cobrar este reajuste en diciembre 2026

El Aguinaldo Reparación Histórica alcanza a los jubilados y pensionados cuyos haberes fueron reajustados mediante el programa de Reparación Histórica y que perciben actualmente ese componente en su prestación. No corresponde de manera automática a todos los beneficiarios de ANSES.

Para formar parte del programa, ANSES establece que deben tratarse de titulares de jubilaciones o pensiones alcanzados por la Reparación Histórica, hayan iniciado o no un juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016. El organismo permite consultar la situación particular desde mi ANSES.

Por eso, quienes quieran saber si el concepto será incluido en la liquidación de diciembre pueden ingresar a mi ANSES, seleccionar "Jubilaciones y Pensiones" y consultar el recibo de haberes. Allí pueden aparecer por separado la Reparación Histórica, el Aguinaldo Reparación Histórica y la Prestación Anual Complementaria, según cada situación previsional.

Diferencias clave entre el SAC tradicional, la Reparación Histórica y el 82% móvil

El SAC tradicional es el aguinaldo que cobran los jubilados y pensionados en junio y diciembre. En cambio, el Aguinaldo Reparación Histórica identifica específicamente la parte proporcional correspondiente a quienes tienen un haber reajustado mediante ese programa.

La Reparación Histórica, por su parte, es un mecanismo de actualización de haberes creado por la Ley 27.260. El monto del reajuste depende de cada caso y puede incluir diferencias retroactivas, de acuerdo con las condiciones del acuerdo y su homologación.

El denominado 82% móvil es un mecanismo diferente. La Ley 27.426 estableció un suplemento para determinados jubilados que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, con el objetivo de alcanzar un haber equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil automáticamente a ese suplemento.