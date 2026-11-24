Una histórica automotriz acelera el desarrollo de nuevas herramientas que buscan transformar la experiencia de los conductores. Cuándo comenzarán a implementarse y qué desafíos plantea esta tecnología.

Conducir sin la necesidad de utilizar las manos avanza a paso firme

La posibilidad de viajar por una autopista sin necesidad de mantener las manos sobre el volante está cada vez más cerca de convertirse en una experiencia cotidiana. El avance de la inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento de los vehículos están modificando el papel del conductor, que comienza a delegar algunas de sus funciones en la tecnología.

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En ese escenario, Mercedes-Benz anunció una nueva evolución de sus sistemas de asistencia a la conducción , con herramientas capaces de gestionar adelantamientos, cambios de carril y otras maniobras sin intervención directa sobre la dirección.

Una de las principales novedades permitirá circular por autopistas a velocidades de hasta 130 km/h sin necesidad de sujetar el volante, siempre que las condiciones del tránsito y la señalización lo permitan.

Sin embargo, esto no significa que el automovilista pueda desentenderse del manejo. El conductor deberá mantener la atención sobre el camino y estar preparado para recuperar el control del vehículo cuando sea necesario.

El sistema también podrá identificar vehículos que circulen a menor velocidad, ejecutar adelantamientos y realizar cambios de carril para dirigirse hacia una salida de autopista.

Las primeras pruebas con clientes seleccionados comenzarán en diciembre de 2026 en Stuttgart, Múnich y California. El lanzamiento comercial del asistente manos libres está previsto para finales de este año en Alemania, mientras que en Estados Unidos se concretará durante 2027.

El auto que interpreta el tránsito y toma decisiones

La transformación no estará limitada a las autopistas. Durante el primer semestre de 2027, Mercedes-Benz prevé introducir el sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, diseñado para asistir al conductor durante un recorrido completo, incluso en entornos urbanos de alta complejidad.

Una vez programado el destino en el navegador y activada la función, el vehículo podrá gestionar giros en intersecciones, cambios de carril, aceleraciones y detenciones ante semáforos.

Detrás de estas capacidades existe una arquitectura tecnológica integrada por 27 sensores y una unidad informática capaz de realizar 254 billones de operaciones por segundo.

Las primeras pruebas con clientes seleccionados comenzarán en diciembre de 2026 en Stuttgart, Múnich y California. El lanzamiento comercial del asistente manos libres está previsto para finales de este año en Alemania, mientras que en Estados Unidos se concretará durante 2027.

El desarrollo cuenta con la participación de empresas especializadas en inteligencia artificial y conducción automatizada, como NVIDIA, Momenta y Wayve.

Otro aspecto relevante es que los propietarios de vehículos compatibles podrán incorporar las nuevas funciones mediante actualizaciones inalámbricas, sin necesidad de reemplazar el automóvil.

Esta posibilidad refleja un cambio profundo en el negocio automotor: el software comienza a determinar las capacidades de un vehículo incluso después de su comercialización.

Tras su introducción en China, la expansión hacia Alemania y Estados Unidos representa un nuevo paso en la estrategia tecnológica de la compañía.

El desafío, sin embargo, no pasa únicamente por conseguir que los autos ejecuten cada vez más maniobras, sino también por establecer hasta dónde puede delegar responsabilidades el conductor sin comprometer la seguridad vial.

Por ahora, la tecnología permite retirar las manos del volante, pero no desvincularse de la conducción.