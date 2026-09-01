Cuánto cobra la AUH de ANSES con Tarjeta Alimentar incluida en septiembre 2026

La prestación va a atravesar una nueva actualización y se complementará con la ayuda alimentaria, según la cantidad de hijos a cargo.

El pago de la AUH se deposita según la terminación del DNI, mientras que la Prestación Alimentar se acredita automáticamente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en septiembre una actualización del 2,11% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. ANSES paga de manera directa el 80% de la AUH y retiene el 20% restante, que se acumula y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta correspondiente.

En septiembre, el importe mensual de bolsillo supera los $120.000 por hijo . A ese monto se le puede sumar la Prestación Alimentar , conocida habitualmente como Tarjeta Alimentar . Este beneficio no tiene aumento en septiembre y mantiene los valores vigentes en los meses anteriores.

La actualización de septiembre lleva el valor total de la AUH a $154.031 por cada menor . El dinero que efectivamente recibe el titular durante el mes es el 80% , equivalente a $123.221,55 . El 20% restante, $30.809,45, queda retenido hasta que se acredite el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.

Cuándo hablamos de retención, nos referimos al mecanismo establecido para la prestación: ANSES deposita mensualmente el 80% y el resto se paga cuando se presenta la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con los hijos.

Por ejemplo, una familia que recibe AUH por un solo hijo tendrá en septiembre un pago directo de $123.221,55 correspondiente a la asignación. Si además cumple las condiciones para acceder a la Prestación Alimentar , se suma el monto destinado a la compra de alimentos.

Tarjeta Alimentar: monto según cantidad de hijos

La Prestación Alimentar se acredita de forma automática a quienes cumplen las condiciones. No es necesario iniciar un trámite puntual para solicitarla: el otorgamiento surge del cruce de información de ANSES y los organismos correspondientes. En septiembre, los valores van a ser los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

$72.250 familias con dos hijos: $113.299

$113.299 familias con tres o más hijos: $149.425

Al sumar ambos conceptos, una familia con un hijo que recibe AUH y Prestación Alimentar tendrá en septiembre un ingreso de $195.471,55: $123.221,55 correspondientes al 80% de la AUH más $72.250 de la ayuda alimentaria. En el caso de dos hijos, el pago directo de AUH será de $246.443,10 y la Prestación Alimentar agrega $113.299. El total llega a $359.742,10.

Para una familia con tres hijos, la AUH representará $369.664,65 en el pago mensual, mientras que la ayuda alimentaria será de $149.425. El total es de $519.089,65. Si hay cuatro hijos, la AUH directa asciende a $492.886,20 y la Prestación Alimentar mantiene el máximo de $149.425, por lo que el ingreso queda en $642.311,20.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2026

El calendario de pagos de la AUH empieza el martes 8 de septiembre y se extiende hasta el lunes 21, de acuerdo con la terminación del DNI del titular. La Prestación Alimentar se acredita junto con la prestación correspondiente, por lo que quienes tienen la AUH activa y cumplen las condiciones no deben completar una gestión adicional para recibirla. Las fechas son: