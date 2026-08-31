ANSES oficializó los montos de septiembre 2026: cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los nuevos valores que regirán desde el mes entrante, junto con el calendario según DNI.

El aumento de septiembre alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras sigue vigente el bono de $70.000 para los haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los montos que van a regir durante septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Las prestaciones van a atravesar una actualización del 2,11% , en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

Con la nueva actualización, el haber mínimo jubilatorio va a pisar los $430.000 . A ese monto se suma nuevamente el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplen las condiciones establecidas. El incremento también impacta en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Además, ANSES ya estableció las fechas de cobro de septiembre , que comienzan el martes 8 y se organizan según la terminación del DNI, como es usual.

Desde septiembre, la jubilación mínima va a pasar de $419.775,93 a $428.633,20 , producto de la actualización mensual. Para los beneficiarios que reciben el refuerzo completo, el ingreso llega a $498.633,20 al sumar el bono de $70.000. El aumento también modifica el resto de los haberes previsionales.

La jubilación máxima va a quedar en $2.884.296 , mientras que la PUAM asciende a $342.872,97 . En el caso de las Pensiones No Contributivas, el monto para septiembre será de $300.013,85 . La Pensión para Madre de 7 hijos , que tiene como referencia el haber mínimo, alcanza los $428.591,22 .

En septiembre, el límite para quienes reciben el bono completo queda en $498.633,20 . La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución de la inflación. Así, los haberes previsionales se modifican mes a mes y el porcentaje aplicado en septiembre surge del IPC correspondiente a julio.

Aumentan las asignaciones

La actualización también alcanza a las prestaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) va a quedar en $154.031 por hijo durante septiembre. Para quienes tienen hijos con discapacidad, el monto quedó en $501.537. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el valor informado para septiembre es de $77.025, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llega a $250.780 para los ingresos más bajos.

En la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes mediante la Libreta. Por eso, el importe que se deposita cada mes es inferior al valor total de la prestación.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2026

El calendario de septiembre empieza el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Pensiones No Contributivas