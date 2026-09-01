Calendario de cobro ANSES de septiembre 2026: fechas para DNI terminados en 2 y 3

Los titulares con documentos finalizados en ésos números tendrán distintos días de acreditación, según la prestación que reciben.

El calendario de ANSES determina las fechas de septiembre según la prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el cronograma correspondiente al noveno mes del año para los beneficiarios que reciben jubilaciones, pensiones y asignaciones. Las fechas se distribuyen de acuerdo con cada tipo de prestación.

Quienes tengan el DNI terminado en 2 accederán a sus haberes en diferentes jornadas según el beneficio, mientras que las personas cuyo documento finalice en 3 también deberán tener en cuenta el esquema específico de cada prestación.

A partir del 8 de septiembre comenzarán las primeras acreditaciones, mientras que los últimos pagos del mes se concretarán el 28. Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su prestación a través de Mi ANSES y verificar cuándo tendrán disponible el dinero.

Las prestaciones de ANSES tendrán un incremento del 2,11% en septiembre , de acuerdo con la actualización mensual establecida por el mecanismo de movilidad previsional. El porcentaje se determina a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la suba, la jubilación mínima pasará a $428.633,20 durante septiembre. Por su parte, el haber máximo alcanzará los $2.884.395,56, antes de considerar otros conceptos que puedan corresponderle a cada beneficiario.

Los titulares que cumplan con las condiciones establecidas también podrán recibir el bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, quienes cobren el haber mínimo y reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso bruto de $498.633,20 durante el mes.

Cuándo cobro ANSES: fecha de depósitos para DNI terminados en 2 y 3

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 2 cobrarán el 10 de septiembre, mientras que quienes tengan el documento terminado en 3 recibirán el depósito el 11 de septiembre.

Las mismas fechas corresponden a los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo. En ambos casos, el calendario establece el 10 de septiembre para los DNI terminados en 2 y el 11 para los terminados en 3.

En el caso de la Asignación por Embarazo, el cronograma es diferente: los documentos terminados en 2 cobrarán el 14 de septiembre y los terminados en 3, el 15 de septiembre. Para las Pensiones No Contributivas, en cambio, los DNI terminados en 2 y 3 tienen pagos previstos para el 9 de septiembre.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre completo

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma comienza el 8 de septiembre para los DNI terminados en 0 y continúa hasta el 21 de septiembre, cuando cobran los documentos finalizados en 9.

En el caso de quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos comienzan el 22 de septiembre para los DNI terminados en 0 y 1. Luego continúan el 23, 24, 25 y 28 de septiembre, según las terminaciones correspondientes.

El calendario también contempla otras prestaciones. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan entre el 10 y el 16 de septiembre según la terminación del DNI, mientras que las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción tienen períodos de cobro que se extienden hasta el 9 de octubre.