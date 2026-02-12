SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de febrero 2026 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 12 de febrero

La ANSES confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de febrero. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de enero de 2026.

La modificación no altera montos ni condiciones de los beneficios vigentes. El ajuste simplemente modifica el cronograma y se debe a cuestiones operativas que influyen en el funcionamiento bancario durante el segundo mes del año.

Por qué cambia el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026

La reprogramación se debe a los feriados nacionales de Carnaval, que afectan la actividad administrativa. A pesar del cambio, el esquema se sigue basando en la terminación del DNI. La intención del organismo busca sostener la regularidad de los depósitos y reducir posibles demoras.

La medida cuenta con aval del Poder Ejecutivo y forma parte de una planificación anticipada. De todas formas, el impacto no alcanza a todos por igual. Quienes reciben el ingreso mínimo casi no perciben variaciones, mientras que los beneficiarios con montos superiores si lo van a notar.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Mes a cobrar: enero

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Mes a cobrar: febrero

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

  • Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: enero

  • Todas las terminaciones de documentos: del 9 de enero al 12 de febrero

Mes a cobrar: febrero

  • Todas las terminaciones de documentos: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

Mes a cobrar: enero

  • Todas las terminaciones de documentos: del 2 de febrero al 12 de febrero

Mes a cobrar: febrero

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

