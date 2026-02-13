Se subastó en CABA un departamento del Cartel de Juárez en plena avenida Alvear

El inmueble pertenecía a Elio Stecca, un presunto testaferro vinculado al lavado de dinero de la organización criminal mexicana.

El Cartel de Juárez operó durante décadas en México, controlando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un departamento ubicado sobre la avenida Alvear al 1800 , en el barrio porteño de Recoleta , fue subastado por orden de la Corte Suprema de Justicia después haber sido incautado en una causa por lavado de dinero vinculada al Cartel de Juárez .

El inmueble, de 178 metros cuadrados y con cochera, se vendió en 600.000 dólares luego de un remate entre siete interesados que participaron a través de la plataforma digital del Banco Ciudad.

La propiedad había estado ligada al ciudadano italiano Elio Stecca , señalado por las autoridades federales como presunto testaferro de la organización criminal mexicana. A continuación, conocé los detalles.

La unidad está situada en el segundo piso de un edificio tradicional de la avenida Alvear 1845/53 , entre C allao y Ayacucho , una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

Según la información oficial, cuenta con 171,60 m² y un balcón al frente de 6,56 m² , lo que totaliza 178,16 m², además de cochera en el primer subsuelo.

El departamento tiene cuatro ambientes principales. Se accede a través de un hall de recepción que conduce a un living comedor amplio y luminoso, con salida a una terraza sobre la avenida. Dispone de cocina independiente, lavadero, despensa y dependencia de servicio.

En el sector más reservado se ubican tres dormitorios con placares y un baño completo.

departamentocaba

Las imágenes difundidas mostraban pisos de parquet, carpinterías clásicas y mobiliario de estilo antiguo. La base fijada para el remate había sido de 322.000 dólares, pero la competencia entre los interesales elevó el monto final a casi el doble.

La propiedad había quedado bajo administración de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición, integrada por la Corte Suprema y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), luego de que el Tribunal Oral Federal N°6 ordenara el decomiso de bienes en una causa iniciada en 1999 y con sentencia en 2016.

Además, incluyó la condena de varios integrantes de la red por lavado de activos.

departamento caba

La subasta se demoró por cuestiones administrativas y finalmente se realizó de manera online, en el nuevo portal habilitado por el máximo tribunal para transparentar este tipo de operaciones (https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar).

Entre los próximos bienes a rematar figuran un chalet de 471 m² en La Matanza, con base de 37.500 dólares; un inmueble en Avellaneda con varios departamentos por 160.000 dólares, y una unidad de dos ambientes en Balvanera de 37.600 dólares.

También se ofrecen participaciones en un PH en Villa Crespo y un departamento en la calle Agüero, casi French, y un auto Toyota Ethos modelo 2018 “en excelente estado”.

Qué se sabe del cartel de Juárez

El Cártel de Juárez es una organización criminal mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Durante la década de 1990 se convirtió en uno de los principales actores del tráfico de cocaína hacia territorio norteamericano.

Su liderazgo estuvo marcado por la figura de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, quien consolidó una red logística basada en el uso de aeronaves para el transporte de droga.

Bajo su mando, la banda logró influencia en más de 21 estados de México, como Sonora, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y articuló alianzas estratégicas que le permitieron expandirse.

cartel de juarez

La muerte de Carrillo Fuentes en 1997, durante una cirugía estética, debilitó la estructura interna del grupo y dio inicio a disputas que fragmentaron su poder. Con el tiempo, distintas facciones continuaron operando con otras denominaciones, entre ellas el llamado Nuevo Cartel de Juárez.

La investigación que derivó en el decomiso del departamento en Recoleta apuntó a maniobras de lavado de activos en la Argentina. Según el expediente judicial, el italiano Elio Stecca habría adquirido propiedades para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.