ANSES paga una ayuda a personas que se quedaron sin trabajo: quiénes pueden cobrarla y cómo pedirla

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El beneficio se paga entre dos y 12 meses, según los aportes y salarios previos, y puede extenderse por otros seis meses para los mayores de 45 años.

ANSES ofrece un beneficio para los que perdieron el empleo recientemente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una Prestación por Desempleo destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas que no les son imputables, como un despido sin justa causa, el vencimiento de un contrato u otras situaciones contempladas por la legislación laboral.

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El beneficio busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos durante el período en el que la persona se encuentra desocupada y busca reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, para acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos vinculados principalmente con los aportes realizados antes de la desvinculación .

En el caso de los trabajadores permanentes , es necesario contar con al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato laboral.

Para los trabajadores eventuales y de temporada , en tanto, se exige haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la finalización de la relación laboral.

La cantidad de cuotas que recibe cada beneficiario puede ir de dos a 12 meses , mientras que el monto se determina de acuerdo con los salarios percibidos y los períodos con aportes registrados durante los tres años anteriores a la solicitud.

Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura.

Quiénes pueden cobrar la prestación por desempleo ANSES

ANSES desempleo: qué documentación hay que presentar

Los requisitos varían según la causa por la que terminó la relación laboral. En todos los casos, el interesado debe contar con DNI, en original y copia, y la documentación que acredite la situación de desempleo.

En caso de despido sin justa causa, por ejemplo, se puede presentar el telegrama de despido, una carta documento o una nota de despido con la firma certificada del empleador.

Si la desvinculación se produjo por quiebra o concurso preventivo del empleador, se requerirá documentación que acredite esa situación, como una nota del síndico, la sentencia de quiebra autenticada, el telegrama del empleador o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

Para los contratos a plazo fijo que no fueron renovados, se debe presentar una copia del contrato vencido. También existen requisitos específicos para casos como el fallecimiento de un empleador unipersonal o la finalización de la relación laboral por una causa denunciada por el propio trabajador.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse de manera online o presencial. Para gestionarlo por internet hay que ingresar a la sección Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no cuenten con una clave pueden generarla para iniciar la gestión.

También existe la posibilidad de hacer el trámite personalmente en una oficina de ANSES, aunque en ese caso es necesario solicitar un turno previamente.

Una vez otorgado el beneficio, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular, donde se depositan los pagos. Si la persona ya recibe otra prestación del organismo mediante una cuenta bancaria, se utiliza esa misma cuenta.

Qué otros beneficios pueden cobrarse

La Prestación por Desempleo puede combinarse con determinadas asignaciones familiares, entre ellas las correspondientes por prenatal, nacimiento, adopción, ayuda escolar anual y matrimonio, además de las prestaciones que correspondan por hijos según la situación del beneficiario.

De esta manera, el programa brinda un ingreso transitorio a quienes perdieron un empleo formal mientras atraviesan el período de búsqueda de un nuevo puesto de trabajo.