ANSES paga un acumulado de más de $800.000: quiénes pueden cobrarlo

El organismo permite combinar la asignación por adopción con la prestación por hijo con discapacidad. Quiénes pueden acceder y cuánto se cobra en octubre.

El monto acumulado puede alcanzar los $800.628 cuando se reúnen las condiciones previstas para ambas prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de las asignaciones familiares que rigen desde octubre de 2026. Entre las prestaciones que pueden combinarse, aparece un caso particular que permite alcanzar un pago acumulado de $800.628 .

El monto corresponde a quienes concretan una adopción de un menor con discapacidad y cumplen simultáneamente con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo. La liquidación reúne una asignación de pago único y otra de carácter mensual.

Para acceder al pago acumulado se deben cumplir dos condiciones principales . Por un lado, debe existir una sentencia firme de adopción de un menor que tenga discapacidad; por otro, el grupo familiar debe encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos por ANSES.

La Asignación por Adopción es un pago único que se tramita de manera específica, mientras que la prestación por hijo con discapacidad tiene carácter mensual. Por eso, el monto de $800.628 no representa un beneficio mensual permanente, sino la suma de ambas prestaciones cuando coinciden las condiciones correspondientes.

El trámite de la asignación por adopción debe realizarse dentro del plazo previsto por ANSES. Según la información publicada, existe un período de hasta dos años desde la sentencia para presentar la documentación correspondiente a través de los canales habilitados.

Desglose del pago unificado: cómo se compone el total de $800.628

El acumulado informado por ANSES surge de sumar $545.685 correspondientes a la Asignación por Adopción y $254.943 de la Asignación por Hijo con Discapacidad para el tramo inicial. La suma de ambos conceptos da como resultado $800.628.

La primera prestación se cobra por única vez, mientras que la asignación vinculada a la discapacidad forma parte de los beneficios familiares que pueden percibirse de manera recurrente, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el organismo previsional.

En el caso de los trabajadores registrados, el importe por discapacidad depende del tramo de ingresos familiares. Para octubre, ANSES estableció valores de $254.943, $180.358 y $113.829, según la situación económica del grupo familiar.

Topes de ingresos familiares y categorías del Monotributo para acceder

Para octubre de 2026, el tope de ingresos del grupo familiar es de $6.419.726, mientras que el límite individual se ubica en $3.209.863. Si uno de los integrantes supera ese monto individual, el grupo familiar queda excluido, aunque el ingreso total del hogar no supere el máximo permitido.

Los monotributistas también pueden acceder a estas prestaciones de acuerdo con su categoría. Para hijos con discapacidad, ANSES fijó $254.943 para la categoría A, $180.358 para la categoría B y $113.829 para las categorías C a K.

De esta manera, un trabajador registrado o un monotributista que concrete una adopción y tenga a su cargo a un menor con discapacidad puede reunir ambas prestaciones si cumple los requisitos. El caso de $800.628 corresponde a la combinación del pago único por adopción y el valor inicial de la asignación por discapacidad.