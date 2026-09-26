Asignaciones Familiares de ANSES: cuáles son los nuevos montos y cuánto se cobra en octubre

Los nuevos valores, tanto de los haberes cómo los límites de ingresos, rigen a partir del décimo mes del año. La actualización será del 1,66%.

Los limites son determinantes para acceder a la prestación: si se superan, se suspende el cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los nuevos montos de las asignaciones familiares que van a regir desde octubre. La actualización alcanza tanto a los valores de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al cobro . La medida quedó establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Desde octubre, el ingreso familiar máximo para acceder al régimen de asignaciones familiares será de $6.419.726 , mientras que si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3.209.863 de ingresos individuales, el hogar queda excluido del cobro aunque no supere el límite general.

El aumento para octubre será del 1,66% . La Resolución 283/2026 establece que ese porcentaje se aplica sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares vigentes durante septiembre. El ajuste alcanza a las prestaciones previstas por la Ley 24.714 , entre ellas las asignaciones familiares para trabajadores registrados y las asignaciones universales.

Para octubre, el monto de SUAF queda determinado por cuatro rangos de ingreso familiar . El primer tramo contempla a los hogares con ingresos de hasta $1.212.301 y establece un pago de $78.304 por hijo. El segundo rango comprende ingresos familiares superiores a $1.212.301 y de hasta $1.777.957. En ese caso, la asignación será de $52.821 por hijo.

El tercer tramo abarca ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708, con un monto de $31.949. Finalmente, quienes superen ese valor y lleguen hasta el límite general de $6.419.726 van a recibir $16.487 por hijo.

La escala también se aplica a la asignación prenatal. Para el cálculo se considera el ingreso del grupo familiar y no solamente el sueldo de uno de sus integrantes. Además, existe un límite individual: si una persona del grupo familiar percibe más de $3.209.863, el hogar queda excluido del régimen de asignaciones familiares.

Ese tope individual es independiente del máximo familiar. Es decir, una familia podría encontrarse por debajo de los $6.419.726 de ingresos totales y, aun así, quedar afuera si uno de sus integrantes supera el límite individual fijado por ANSES.

AUH y Asignación por Embarazo: los valores definitivos de cobro en mano

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre un valor general de $156.588 por hijo. Pero la persona titular no recibe ese monto completo todos los meses. ANSES deposita el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido para su posterior liquidación cuando se acredite la Libreta AUH.

Con el nuevo importe, el 80% mensual equivale a aproximadamente $125.00 por hijo. Los $31.300 restantes corresponden al 20% retenido. Ese monto puede cobrarse posteriormente al acreditar los controles sanitarios, la vacunación y, cuando corresponde, la escolaridad exigida por el régimen.

La Asignación por Embarazo para Protección Social va a tener también un valor general de $156.588. Al igual que con la AUH, durante el embarazo se paga mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante se liquida después del embarazo, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Nuevos topes de ingreso: hasta cuánto podés ganar para recibir el cobro

Desde octubre, el tope general de ingresos familiares será de $6.419.726. El valor surge de aplicar el aumento del 1,66% sobre los límites vigentes durante septiembre. El otro límite clave es el individual.

Ningún integrante del grupo familiar puede superar los $3.209.863 de ingresos mensuales. Si eso pasa, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos de todos los integrantes permanezca por debajo del máximo general.