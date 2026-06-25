ANSES pagará un extra de $372.400 en julio: quiénes lo cobran y cuál es el único requisito

El beneficio está dirigido a un grupo específico de personas. El monto se ajustará junto con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La prestación destinada a trabajadores despedidos sin causa volverá a actualizarse en julio por el incremento del Salario Mínimo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que durante julio continuará el pago de una asistencia económica, destinada a trabajadores registrados que fueron desvinculados sin causa justificada . Con la actualización prevista para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el monto máximo del beneficio alcanzará los $372.400.

A diferencia de otros programas sociales, la Prestación por Desempleo no se otorga de manera automática. Para acceder es necesario cumplir un requisito central: haber perdido un empleo formal bajo las condiciones contempladas por la legislación vigente. Además, se deben acreditar los aportes mínimos exigidos por ANSES para cada categoría laboral.

La prestación funciona como un respaldo económico temporal para quienes atraviesan una situación de desempleo involuntario y busca acompañar a los beneficiarios, mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral. El monto que recibe cada persona depende de su historial salarial, aunque existen límites mínimos y máximos establecidos por la normativa.

La actualización de julio está vinculada al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según los valores informados para el séptimo mes del año, el tope máximo de la Prestación por Desempleo será de $372.400. La normativa establece que el beneficio no puede superar el 100% del Salario Mínimo, ni ser inferior al 50% de ese valor. Por ese motivo, durante julio el monto mínimo será de $186.200.

No todos los beneficiarios perciben automáticamente la cifra más alta. El cálculo se realiza tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los seis meses previos a la desvinculación laboral. Una vez obtenido ese resultado, se verifica que se encuentre dentro de los límites establecidos por la ley.

La duración del beneficio también varía según la cantidad de meses trabajados y los aportes registrados antes del despido. En términos generales, la asistencia puede cobrarse entre dos y doce meses. Para personas mayores de 45 años, el período puede extenderse hasta los 18 meses.

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El impacto del Salario Mínimo en los nuevos montos de ANSES

La Prestación por Desempleo es uno de los programas que se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto significa que cada incremento definido para el SMVM repercute directamente sobre los valores mínimos y máximos del beneficio.

El mecanismo busca evitar que la asistencia pierda poder adquisitivo frente a la evolución de los salarios y los precios. Los ajustes se producen cada vez que se modifican los valores oficiales del ingreso mínimo de referencia para los trabajadores registrados. La relación entre ambas variables es directa. Si el Salario Mínimo aumenta, también se incrementan los topes de la prestación.

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Monto mínimo y máximo: ¿Cómo calcular cuánto te toca cobrar?

La forma de determinar el valor de la Prestación por Desempleo depende de los ingresos que tenía el trabajador antes de quedar sin empleo. ANSES toma como referencia la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses de actividad laboral registrados.

Sobre ese salario se calcula el 75%. El resultado constituye la base para determinar la prestación. Luego se verifica si el monto supera el límite máximo o queda por debajo del mínimo establecido por la normativa vigente.

Por ejemplo, si el 75% de la mejor remuneración supera los $372.400, el beneficiario cobrará igualmente el tope máximo permitido. En cambio, si el cálculo da una cifra inferior a $186.200, ANSES garantizará el monto mínimo previsto para julio.

Además del cálculo económico, es fundamental cumplir con los requisitos de aportes. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exigen períodos específicos de actividad laboral previos a la finalización de la relación laboral.

Para solicitar la prestación es necesario presentar la documentación que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral. El trámite puede iniciarse de manera presencial con turno previo o mediante los canales virtuales habilitados por ANSES.