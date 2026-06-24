ANSES: ¿Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en julio con el nuevo aumento?

La modificación surge del mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación informada por el INDEC y se acredita de manera automática.

El organismo acredita los extras junto con la prestación principal que recibe cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en julio una actualización del 2,1% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . La suba impactará sobre el valor de la prestación mensual y también modificará el ingreso total de muchas familias cuando se suma el complemento de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, quienes perciben ambos beneficios recibirán un monto superior respecto del mes anterior.

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El esquema de asistencia contempla dos componentes diferentes. Por un lado, se encuentra la AUH (con una retención mensual del 20%, hasta la presentación de la Libreta) y la Tarjeta Alimentar, que mantiene montos fijos de acuerdo con la composición del grupo familiar.

La actualización de julio llevará el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo a $148.045,38, por cada menor registrado. Sin embargo, los titulares no perciben la totalidad de ese importe en forma mensual, debido al mecanismo de retención vigente.

La ANSES descuenta el 20% de la asignación todos los meses . Ese dinero queda acumulado y puede cobrarse posteriormente cuando se presenta la Libreta de Asignación Universal con la documentación correspondiente.

Con el incremento de julio, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

monto bruto de la AUH: $148.045,38

retención del 20%: $29.609

monto neto mensual por hijo: $118.436

El importe neto constituye la suma que efectivamente se deposita cada mes en la cuenta bancaria de los beneficiarios. Ese valor corresponde a cada hijo menor de 18 años alcanzado por la prestación. La diferencia entre el monto bruto y el monto acreditado resulta clave para calcular el ingreso familiar mensual. Por ese motivo, los titulares suelen distinguir entre el valor total de la asignación y el dinero disponible en cada período de pago.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Tarjeta Alimentar en julio: escala de pagos según la cantidad de hijos

El Programa Alimentar continuará depositándose a través de la misma cuenta donde se cobran las prestaciones de ANSES. El beneficio no requiere gestiones adicionales para quienes ya forman parte del sistema. La asistencia alimentaria mantiene una escala diferenciada según la cantidad de hijos menores de 14 años que integran el hogar. El mismo criterio también alcanza a hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Los montos vigentes para julio serán los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

La finalidad de este complemento consiste en contribuir al acceso a productos de la canasta básica alimentaria. Por esa razón, el programa funciona como un refuerzo adicional a las asignaciones familiares. Cada familia recibe el monto correspondiente de acuerdo con la cantidad de hijos contemplados dentro de las condiciones establecidas para el beneficio. La acreditación se realiza junto con el resto de las prestaciones sociales administradas por ANSES.

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¿Cuánto se cobra en total por un solo hijo en julio?

El ingreso mensual final surge de sumar el monto neto de la AUH con el valor asignado por la Tarjeta Alimentar. Ese cálculo permite conocer cuánto dinero recibirá una familia durante julio cuando accede a ambos programas.

Para un hogar con un solo hijo, los importes quedarán conformados de la siguiente manera:

AUH neta: $118.436 + Tarjeta Alimentar: $72.250 = Total a cobrar: $190.686

La suma de ambos conceptos determina el ingreso mensual disponible para el grupo familiar. El cálculo toma exclusivamente los montos confirmados para julio y contempla la retención habitual de la asignación. Los beneficiarios que cuenten con más de un hijo deberán considerar la escala correspondiente de la Tarjeta Alimentar para determinar el monto total que percibirán durante el mes.

oficina anses 1

Calendario de pagos: el feriado que retrasa las fechas de cobro en julio

El cronograma de acreditaciones de julio tendrá modificaciones por la presencia de dos jornadas sin actividad bancaria. Esa situación impactará en las fechas habituales de pago de las prestaciones sociales. Por un lado, el jueves 9 de julio que corresponde al Día de la Independencia y el viernes 10 de julio, que fue establecido como día no laborable con fines turísticos.

Por ende las fechas se organizarían así:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 13 de julio

DNI terminados en 2: 14 de julio

DNI terminados en 3: 15 de julio

DNI terminados en 4: 16 de julio

DNI terminados en 5: 17 de julio

DNI terminados en 6: 20 de julio

DNI terminados en 7: 21 de julio

DNI terminados en 8: 22 de julio

DNI terminados en 9: 23 de julio

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo