Asignación por Prenatal y Maternidad: ¿Quiénes cobran este jueves 10 de noviembre?

Asignación por Prenatal y por Maternidad: ¿Quiénes cobran hoy?

Este jueves 10 de noviembre percibirán sus haberes las titulares de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 0 y 1

Asignación Universal por Hijo: ¿Cuándo cobro?

DNI terminados en 0 : martes 8 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 1 : miércoles 9 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 2 : jueves 10 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 3 : viernes 11 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 4 : lunes 14 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 5 : martes 15 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 6 : miércoles 16 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 7 : jueves 17 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 8 : viernes 18 de noviembre.

: de noviembre. DNI terminados en 9: martes 22 de noviembre.

Asignación por Embarazo: ¿Cuándo cobro?

Los días de cobro según la finalización del DNI:

DNI terminados en 0: jueves 10 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 1: viernes 11 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 2: lunes 14 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 3: martes 15 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 4: miércoles 16 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 5: jueves 17 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 6: viernes 18 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 7: martes 22 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 8: miércoles 23 de noviembre.

de noviembre. DNI terminados en 9: jueves 24 de noviembre.

Asignación por Maternidad: ¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para cobrar la asignación son:

Contar con 12 semanas de gestación o más.

Disponer de al menos tres meses de antigüedad en el trabajo cuando comienza la licencia.

Quienes trabajan por temporada, deben estar activas cuando comienza la licencia.

Si el bebé fue diagnosticado con Síndrome de Down, la madre puede solicitar la Asignación por Maternidad Down. Para esto se debe solicitar la extensión de la licencia mediante el certificado de diagnóstico de Síndrome de Down, hasta 15 días antes de la finalización de la Licencia por Maternidad.

Asignación por Prenatal: ¿En que consiste?

La Asignación Familiar por Prenatal de ANSES tiene la finalidad de proporcionar una ayuda económica durante la etapa previa al nacimiento mediante un pago mensual a la madre gestante desde el inicio del embarazo hasta el mes de su interrupción o del nacimiento del hijo o hija. Esta prestación está dirigida a las familias de menores ingresos y en situaciones vulnerables. También, aplica ante la interrupción del embarazo, independientemente de la causa por lo que esto suceda.

Luego del parto, los progenitores pueden solicitar la Asignación Familiar por Nacimiento como ayuda de la seguridad social en esta otra etapa de la crianza de un hijo.

¿Quiénes pueden solicitar la Asignación Prenatal?