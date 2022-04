Peligro Play Store: reportan aplicaciones de seguridad que propagan virus bancarios

apps android Pixabay

Los investigadores recogieron datos estadísticos durante una semana. A lo largo del tiempo, contaron más de 1.000 IPs de víctimas, en su mayoría de Reino Unido e Italia. A su par, aumenta aproximadamente en 100 nuevas personas afectadas cada día. Según las estadísticas de Google Play, hay 11.000 descargas de las seis aplicaciones maliciosas detectadas.

Cómo funciona el ataque a los smartphones Android

"Sharkbot" es el tipo de ataque utilizado que roba credenciales e información bancaria de los usuarios de Android. Se trata de un malware que atrae a sus víctimas para que introduzcan sus credenciales en ventanas que imitan los formularios de inserción de credenciales.

Entonces, cuando el usuario ingresa sus datos, la información comprometida se envía a un servidor malicioso. Asimismo, los investigadores descubrieron que los autores implementaron una función de geofencing que hace que no se ejecute el malware si los usuarios de smartphones están en China, India, Rumanía, Rusia, Ucrania o Bielorrusia.

Metodología del ataque

Incluir al usuario para que conceda permisos de servicio de accesibilidad a la aplicación .

. Tras ello, el malware obtiene el control de gran parte del dispositivo de la víctima.

de la víctima. Los ciberdelincuentes también pueden enviar notificaciones push con enlaces maliciosos.

Cuáles son las aplicaciones de seguridad que propagan virus bancarios

Cuatro de las solicitudes procedían de tres cuentas de desarrolladores: Zbynek Adamcik, Adelmio Pagnotto y Bingo Like Inc. Check Point Research detectó que dos de ellas estaban activas desde 2021. Mientras que algunas de las aplicaciones vinculadas a las mismas se eliminaron de Google Play, pero siguen existiendo en mercados no oficiales. Aquello podría significar que el ciberdelincuente que está detrás intenta pasar desapercibido mientras sigue participando en actividades maliciosas.

Consejos de seguridad para los usuarios de Android

Instalar aplicaciones sólo de proveedores de confianza y verificados .

. Al ver una aplicación de un editor nuevo, busca análogos de uno de confianza.

de uno de confianza. Informa a Google de cualquier aplicación aparentemente sospechosa que se encuentre.