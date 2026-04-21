Alarma en un colegio de Recoleta por un alumno que publicó una foto con un arma: lo allanaron + Seguir en









Las autoridades del Colegio Champagnat tomaron conocimiento de que un estudiante de primer año subió una imagen en la que se ve una pistola y una caja con municiones con un mensaje que decía “voy a hacer un tiroteo".

Alarma en un colegio de Recoleta: un alumno de 13 años publicó una foto con un arma.

En medio de una seguidilla de amenazas en escuelas de todo el país, un colegio del barrio porteño de Recoleta activó los protocolos de seguridad tras detectar que un alumno de 13 años difundió una imagen en redes sociales con un arma y el mensaje “voy a hacer un tiroteo".

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En las últimas horas, las autoridades del Colegio Champagnat, ubicado sobre la calle Montevideo 1050, tomaron conocimiento de que un estudiante de primer año subió a los estados de WhatsApp una foto en la que se ve un arma apoyada sobre sus piernas y una caja con municiones.

Colegio Champagnat El colegio Champagnat, ubicado sobre la calle Montevideo 1050. Según fuentes policiales, fue el rector del establecimiento educativo quién realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B. El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, quien dispuso un allanamiento en el domicilio del menor.

El allanamiento en el domicilio del menor El operativo fue realizado este lunes a la mañana por la Brigada División de Investigaciones de Comuna 7 de la Policía de la Ciudad. Los efectivos secuestraron un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB para ser peritados.

objetos-allanados-alumno-amenaza Los efectivos secuestraron un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB para ser peritados. Tras esto, las autoridades de la institución emitieron un comunicado donde informaron lo sucedido. “Ante las consultas que nos acercaron, les comunicamos que el pasado domingo un estudiante del nivel secundario subió una imagen a su estado de WhatsApp con un mensaje preocupante".

"Ese mismo día, al tomar conocimiento, el colegio activó todos los protocolos de cuidado, poniéndose en comunicación con la familia y las autoridades correspondientes”, informaron. Y ampliaron: “Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución. Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada”. El caso de Recoleta se suma a una serie de episodios en distintas escuelas porteñas donde se detectaron amenazas o la presencia de armas.

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