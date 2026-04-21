Alertan por estafa con un supuesto mail del Gobierno: cómo es el mecanismo + Seguir en









El correo electrónico llega a la bandeja de entrada bajo el asunto "¿Te robaron o perdiste el celular?” como una promoción de la línea *910 , creada para bloquear el aparato, y así evitar que sea utilizado por los supuestos delincuentes.

El mail contendría una serie de enlaces que funcionan como una estafa de phishing.

Una nueva modalidad de robo comenzó a circular por mail. En los últimos días, usuarios recibieron correos del "Gobierno nacional", que en realidad se trataría de una ciberestafa con links maliciosos para hackear los celulares y computadoras.

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El correo electrónico llega a la bandeja de entrada bajo el asunto "¿Te robaron o perdiste el celular?” como una promoción de la línea *910, creada para bloquear la línea y el aparato, y así evitar que sea utilizado por los supuestos delincuentes.

Sin embargo, el mail contendría una serie de enlaces que funcionan como una estafa de phishing, la cual está diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima.

Qué dice el mail falso que se hace pasar por el Gobierno El mail es enviado desde la dirección “[email protected]” e incluso cuenta con un banner de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El texto explica paso a paso qué hacer en caso de sufrir el robo o la pérdida del celular. “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular”, indica el mail.

linea 910 El mail es enviado desde la dirección “[email protected]”. Si bien, esto realmente ocurre al comunicarse con la línea *910, siendo un servicio disponible las 24 horas y que permite que el usuario pueda usar el mismo número en caso de comprar un celular nuevo, la trampa del mail radicaría en los links que ofrece. Al final del anuncio aparecen dos opciones con las que el usuario puede interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme". Ambas conducirían a un enlace malicioso que al ingresar los ciberdelincuentes pueden robar datos bancarios, de cuentas personales y servicios digitales mail estafa Al final del anuncio aparecen dos opciones con las que el usuario puede interactuar: "Ver más" y "Desuscribirme". Ambas conducirían a un enlace malicioso. Al mismo tiempo, pueden instalar un malware en el dispositivo. Se trata de un código diseñado para infiltrarse, dañar, espiar o tomar el control de sistemas informáticos, móviles y redes sin consentimiento. Ante esta situación, se recomienda no hacer clic en ningún tipo de enlace.

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