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El principal reconocimiento tiene lugar en el Obelisco de Buenos Aires. Desde las 20 hasta la madrugada el monumento quedará iluminado con la proyección de la frase “Nadie se salva solo”, una de las enseñanzas más recordadas del pontífice.

La Ciudad de Buenos Aires homenajea al Papa Francisco a un año de su muerte.

A un año de la muerte del Papa Francisco, la Ciudad de Buenos Aires realiza una serie de homenajes en memoria del "porteño más famoso del mundo".

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En el marco de las actividades conmemorativas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri definió a Francisco como “un porteño común que pasó a ser un líder mundial extraordinario”. En ese sentido, afirmó: “Seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien que llevó la palabra de Dios a todo el mundo”.

Los homenajes al Papa Francisco en la Ciudad El principal homenaje tiene lugar en el Obelisco de Buenos Aires. Desde las 20 hasta la madrugada el monumento quedará iluminado con la proyección de la frase “Nadie se salva solo”, una de las enseñanzas más recordadas del pontífice.

“En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida, dijo Jorge Macri.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 21.34.08 El principal reconocimiento tiene lugar en el Obelisco de Buenos Aires. Desde las 20 hasta la madrugada el monumento quedará iluminado con la proyección de la frase “Nadie se salva solo”, una de las enseñanzas más recordadas del pontífice. En simultáneo, en la Basílica San José de Flores se celebró una misa presidida por el arzobispo de la Ciudad, Monseñor Jorge García Cuerva. El templo tiene un fuerte valor simbólico en la vida de Jorge Bergoglio, quien solía recordar que allí se confesó y decidió ingresar al seminario.

La conmemoración incluyó además múltiples actividades culturales y religiosas. A las 17 se presentó el mural de la artista Nora Iniesta en la estación San José de Flores de la Línea A, donde Bergoglio solía tomar el subte. Se trata de un mosaico veneciano que vincula la memoria espiritual del lugar con el tránsito cotidiano de los miles de pasajeros. Por otro lado, en la Plaza Flores se plantó el “Olivo de la Paz” , mientras que en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano los vecinos pudieron disfrutar de una muestra fotográfica de Diego Zwengler. También en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA) se realizó un acto conmemorativo llamado “Francisco para siempre”, con inscripción previa. Desde el Gobierno porteño destacaron que los homenajes buscan mantener vivo el legado de Francisco y su mensaje de cercanía, encuentro y compromiso con los demás, en una ciudad que lo recuerda desde sus espacios, su historia y su gente.